Kurmaylar Cumhuriyet'e konuştu: 'Muhalefet birlik olmalı, geç kalmış değiliz'

Yayınlanma: 22.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 22.03.2025 - 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına siyasette tepkiler sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Saraçhane’de CHP lideri Özgür Özel’i destek için ziyaretinin ardından gözler İYİ Parti’ye çevrildi. Cumhuriyet’e konuşan kurmaylar, “Muhalefet Erdoğan’ın adaylığının önünü açacak bir tavırda olmamalı. Güç iktidarda değil muhalefette. Muhalefette bu birliktelik oluşmalı. Ortak tavır alınmalı, geç kalınmış değil. Muhalefet, Erdoğan’ın aday olamayacağının üzerinde durmalı. ‘Erdoğan, adayını açıkla’ demeliyiz” yorumunu yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de başlayan protesto dalgası ülke geneline yayılırken, söz konusu olayın siyasetteki tepkisi de çığ gibi büyüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Saraçhane’de CHP lideri Özgür Özel’i destek için ziyaretinin ardından gözler İYİ Parti’ye çevrildi. Ziyaret, “Destek, ittifaka evrilecek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Ancak İYİ Partili yöneticiler, ittifak konuşulması için erken olduğunu söylerken; olaylar karşısında ortak tavır alınmasına işaret etti. Muhalefeti söz konusu gelişmeler yaşanmadan önce uyardıklarını, hatta bu nedenle “Muhalefetle karşı karşıya geliyorlar” algısının oluşturulduğuna vurgu yapan kurmaylar, “Söylediklerimiz tek ek gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Anayasa’ya göre aday olamaz. Erken seçim gündeme geldi. Erdoğan’ın seçime girme şansı doğdu. Erdoğan da yargıyı kullanarak rakiplerini yok etme girişimine başladı. Kendisini zorlayacak adayları elemeye başladı. Muhtemel adayları yarış dışına çıkarıyor” yorumunu yapıyor.

‘GÜÇ İKTİDARDA DEĞİL MUHALEFETTE!’

Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağı üzerinde durulması gerektiğinin altını çizen parti kaynakları, “Muhalefet Erdoğan’ın adaylığının önünü açacak bir tavırda olmamalı. Güç iktidarda değil muhalefette. Muhalefette bu birliktelik oluşmalı. Ortak tavır alınmalı, geç kalınmış değil. Muhalefet Erdoğan’ın aday olamayacağının üzerinde durmalı. Muhalefet ‘Anayasa değişikliğinde yokuz. Erdoğan, adayını açıkla demeli” önerisinde bulunuyor.

‘AKP HALKI SOKAĞA ÇEKİYOR!’

Sokak eylemlerini de değerlendiren kurmaylar, “Olaylar mitingin dışına çıkıyor. AKP özellikle halkı sokağa çekiyor. Marjinal grupların, yakma yıkmanın olmadığı protesto tarzı olmalı. Meclis’te protesto yapılmalı. Planlı programlı sokağa çekme var. Buradan ancak kaos çıkar” diyor.