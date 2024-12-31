Kurmaylar sürecin Erdoğan’ın adaylığıyla ilintili olduğu görüşünde: İYİ Parti görüşmeye kapalı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 31.12.2024 - 04:00

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşan heyetin dokuz yıl sonra ilk defa terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı’da ziyaret etmesiyle “yeniden çözüm süreci” tartışmalarına ilişkin somut adım atılmış oldu. DEM Parti’den yapılan açıklamanın ardından gözler siyasi partilerin DEM ile yapacağı görüşmeye çevrildi. İYİ Partili kurmaylar, DEM ile görüşmeye kapalı olduklarını kaydetti.

Buldan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Partilerden randevu isteyeceğiz. Sırrı Süreyya Önder ile birlikte gideceğiz ama büyük ihtimalle Ahmet Türk de katılacak heyetimize” dedi.

İYİ Parti kaynakları ise DEM ile görüşmeye kapıları kapalı tutuyor. Parti kurmayları, “Terörle müzakere edilmaz mücadele edilir. İYİ Parti’nin bu konuda tavrı nettir” yorumunu yapıyor. Parti yönetimi, DEM Parti’den gelecek bir randevu talebine de karşılık verilmeyeceğini ifade ediyor. Kurmaylar ayrıca söz konusu sürecin yeni anayasa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olmasıyla ilintili olduğunun da altını çiziyor.

"CUMHUR-ÖCALAN İTTİFAKI"

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, dün partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Özdağ, DEM Parti heyetinin İmralı’da terör elebaşısı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. “Cumhur- Öcalan ittifakı hayırlı olsun” diyen Özdağ, “Türk halkından gizli bir kirli pazarlık yapılmaktadır. İstiklal Harbi ile kurduğumuz devlet masaya yatırılmış, Öcalan ile birlikte ameliyat yapılmaya hazırlanılmaktadır” ifadelerini kullandı. Özdağ sözlerine şöyle devam etti: “Cumhur İttifakı’na soruyorum: Türk milletinin elinden neyi almaya karar verdiniz? Bahçeli’ye soruyorum: Bir sene önce ‘Çok şey değişecek İnşallah Türkiye’ye değişmez’ demiştiniz. Size bu kadar korkutan proje nedir? Dürüst olun. Kapalı kapılar arkasında terörist başı ile yapılan pazarlıklar ile paradigma değişmez. Yeni anayasa teklifinizi gündeme getirin, maddelerinizi açıklayın. Türk milleti ne istediğinizi bilsin, sonra seçimlere gidelim!” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önceki gün yaptığı açıklamada, “Çözüme hayır diyemeyiz. Halk muhatap alınmalı” ifadelerini kullanmıştı.