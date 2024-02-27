Kurmaylarıyla yerel seçim stratejisini çalışan CHP lideri Özgür Özel sahaya iniyor: Hedef sandıkta birleşme!
CHP’nin seçimde “Türkiye ittifakı” vurgusuyla “seçmeni sandıkta birleştirmeyi amaçladığı” vurgulandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün merkez yönetim kurulu ve parti meclisi toplantılarına başkanlık etti. Toplantılarda partinin yerel seçim kampanyası süreci ele alındı.
Toplantılarda partinin “seçmeni sandıkta birleştirme” hedefi kapsamında oluşturduğu “Türkiye ittifakı” söylemi üzerinde duruldu. Parti kurmayları, partinin diğer partilerin muhalif seçmenlerine karşı kırıcı bir tavırda olmayacağını, “muhalefete muhalefet etmeyeceğini” ve “ayrıştırıcı değil, birleştirici bir dil kullanacağını” söyledi.
Hedeflerinin seçmeni CHP’nin çıkardığı güçlü adaylara yönlendirmek olduğunu vurgulayan kurmaylar, “İttifak olmasa bile büyükşehirlerde başkanlarımız aynı başkanlar. Halka hizmet getiren, insanları ayrıştırmayan başkanlar. Vatandaşlara söyleyeceğimiz ‘Bu hizmeti, birleştirici dili koruyun, rant düzeninin şehirlerinize dönmesine izin vermeyin’ olacak. Elimizde olmayan belediyelere söylediğimiz ise ‘Biz büyükşehirlere iyi bir hizmet getirdik. Siz de bunu kendi şehrinize getirebilirsiniz’ olacak. Bu şekilde seçmenin CHP’nin güçlü adaylarında birleşeceğine inanıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
CHP örgütlerinin il başkanları da bugün Meclis’teki son grup toplantısını yapacak Özel ile genel merkezde bir araya gelecek. Özel yarın Muğla’da aday tanıtım toplantısına katılacak.
Perşembe günü
de Bursa’da olacak Özel’in
sonrasında sırasıyla
Bursa, İstanbul, Manisa
ve Tekirdağ’a gitmesi
bekleniyor. Özel’in Çorlu
tren kazası ile ilgili davayı
izleyeceği belirtiliyor.
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