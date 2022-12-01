Kürşad Zorlu açıkladı: İYİ Parti, Beşar Esad ile görüşmek için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracak

01 Aralık 2022 Perşembe, 18:49

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, oluşturacakları bir heyetin, Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru ve Türkiye’deki sığınmacı sorununun çözümüne katkı sunmak amacıyla Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesi için Dışişleri Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı.

Zorlu, “5 Ocak 2020 tarihinde Sayın Genel Başkan’ımız, Meclis kürsüsünden, bu sorunu çözebilmek, hafifletmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti… Genel Başkan’ımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı’mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik. Bu konunun takipçisiyiz ve milletimiz adına kaygılandığımız bu tablodan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz” dedi.

Kürşad Zorlu, bugün partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, şunları söyledi:

Asgari ücretin bir ülkede bu kadar konuşuluyor olması, içinde bulunduğumuz ağır ekonomik durumun koşullarını gösteriyor. Ortalama ücrete asgari ücretin oranı, 2002'de yüzde 28, bugün yüzde 45'lik bir seviyeye gelmiş. Artık bu konu, asgari ücretin seviyesi, ülkemizde ortalama ücrete dönüşmüş durumda.

"58 TEMEL ÜRÜNDE KASIMDAKİ FİYAT 1.930 TL, ŞİMDİ 5.077 TL"

Dün Genel Başkan’ımız, gıda fiyatlarında kabul edilmesi mümkün olmayan fiyat artışlarını paylaşmaya çalıştı. Bazı yayın organlarının yayınlamadığını biliyoruz. Biz, milletimizle bu gerçekleri paylaşmaya devam edeceğiz. TÜİK'in TÜFE sepetindeki ağırlıkları kullanarak, günde 3 ekmek tüketen bir ailenin mutfak masrafının ne olduğu sorusunu beraber cevaplayalım. 58 temel üründe kasımdaki fiyat bin 930 TL. Şimdi, geçen pazar itibariyle bu ay büyük perakendecilerden birer fiyat edinerek yaptığımız karşılaştırmada, geçen sene bin 930 TL olan sepet 5 bin 77 TL, üç harfli diyebileceğimiz bir markete göre 3 bin 970 TL'ye ulaşmış.

"EN FAZLA FİYAT ARTIŞI MEYVE, SEBZE, SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE"

Bu fiyat farklılığı, seçtiğimiz ürünün kalitesiyle de alakalı. En fazla fiyat artışları meyve, sebze, süt ve süt ürünlerinde gerçekleşiyor. Bir ülkedeki faiz düşüşü, doğal olarak ülkenin gelişmişliğiyle, sanayisiyle, refahıyla gerçekleşir. Talimatla düşmüyor. Maaş artışları, gıdadaki ve benzer ürünlerdeki artışları karşılamıyor. Bugün orta kalitedeki bir sepet asgari ücrete kıyaslandığından yüzde 92'lik bir seviyeye ulaşmış. Ücretlilerin bu karşı karşıya kaldığı tablo ne kadar sürdürülebilir?





Okul çağındaki çocukların yeterli beslenmesini önemiyoruz. Demre Belediye Başkanı’mız İlçe Milli Eğitim’e diyor ki ‘Biz, bunu pilot uygulamadan çıkarıp tüm ilçedeki öğrencileri kapsayacak şekilde yapmak istiyoruz’ diyor. Demre Kaymakamlığı, belediyemize bir yazı göndererek, makam onayı olmadığı için bu projeyi durdurduklarını dile getiriyor. Biz, bu projeyi şu anda uygulayamıyoruz. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı’nın onayını bekliyorlar.

"TERÖR KORİDORUNUN ÇÖZÜMÜ VE SIĞINMACI MESELESİ"

Taksim'deki menfur terör saldırısının ardından Suriye'ye bir hava harekatı gerçekleştirildi. Kara harekatı için de bir çalışma yapıldığı tablosuyla karşı karşıyayız. Bu operasyonlar sırasında şehit olan Mehmetçiğimizi rahmetle anıyoruz. Bugün Suriye'de sahadaki dengeler, buradaki terör koridorunu önleme konusunda yeni bir kaygıyla karşı karşıyayız. Rusya ve Amerika'nın, bölgedeki oyun senaryosunu paylaşarak, YPG/PKK terör örgütüyle mevcut rejim arasında Türkiye'yi sıkıştırarak burada bu araçsallığı yeni bir manivela alanı haline getirmek istediğinden endişe duymaktayız. Bu, bizi iki önemli problemle yüzleştiriyor. Bir tanesi, terör koridorunun çözümü meselesi. Diğeri, tahammül sınırlarımızı çoktan aşmış, vatandaşlarımızın geleceğini kaygılandıran sığınmacı meselesi. Bunların hiçbiri seçime malzeme yapılamaz. Biz, kesinlikle böyle bir anlayışın karşısındayız. İçerisinde yer almayacağımız gibi, bu anlayışın ortaya konulmasının da karşısında duracağız.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’MIZA RESMİ BİR YOLLA BİLDİRMEYE KARAR VERDİK"

Çağrımız şudur; 5 Ocak 2020 tarihinde Sayın Genel Başkan’ımız, Meclis kürsüsünden, bu sorunu çözebilmek, hafifletmek bağlamında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etmişti. Biraz önce bahsettiğimiz kaygılar ve birazdan açıklayacağım dört madde çerçevesinde, Genel Başkan’ımızın bu çözüm ve uzlaşı çağrısını Dışişleri Bakanlığı’mıza resmi bir yolla bildirmeye karar verdik. Bu konunun takipçisiyiz ve milletimiz adına kaygılandığımız bu tablodan bir an önce uzaklaşmak istiyoruz. O maddeleri sıralıyorum:

Ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin vatanlarına geri dönmelerinin sağlanabilmesi için gerekli ekonomik, toplumsal ve güvenlik koşullarının sağlanabilmesine katkıda bulunmak.





Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması amacıyla bu ülkedeki varlığını sürdüren PKK/YPG terör örgütünün faaliyetlerine son verdirilmesi için ortak bir strateji geliştirilmesi.





Suriye'nin yeniden imarı ve uluslararası topluma dönüşünün sağlanması için diplomatik desteğin sağlanması.





Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye ile Suriye'ye güvenlik tehdidi yaratan PKK/PYD dışındaki terör örgütleriyle mücadele ortak bir yaklaşım geliştirilmesi.

Zorlu, Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin sorulan soruya, "İYİ Parti'nin siyaset anlayışı, kodları ile alakalı bu durum. Genel Başkan’ımızın yaklaşım biçimi, tüm partililerimize, esasında bütün vatandaşlarımıza yönelik bir çağrıdır. Kendisi cumhurbaşkanlığı adaylığında, biliyorsunuz bir feragat kararı almıştı. O pozisyonda henüz bir değişim yoktur" dedi.

Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına ilişkin sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

Bu konudaki tartışmanın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Biz, bir kongre sürecindeyiz; bu sürecin değerlerimize, iktidar hedefimize yakışan uygunlukta geçmesini arzu ediyoruz. Genel Başkan’ımız, bütün teşkilat yöneticilerimize birlik, beraberlik ve rekabette şeffaflığı esas alan bir çağrıda bulundu. Dün akşam başkanlık divanı üyelerimiz ve milletvekillerimizle bir buluşma gerçekleştirdik. Genel Başkan’ımızın orada şöyle önemli bir ifadesi oldu; 'Altılı Masa’nın sahibi biziz, İYİ Parti’. Bu masanın başarılı olabilmesi için, başta masayı oluşturan bütün partilerin bu sürece hassas bir şekilde yaklaşmasının altını çizdi. İkincisi; elbette buna dayalı olarak bütün partimizin kurumsal olarak da bu hassasiyet içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Zorlu, partisinin asgari ücret önerisini ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya, "Arkadaşlarımız gerekli çalışmayı yapıyorlar. Yarın ya da birkaç gün içerisinde partimizin bu konudaki kararı ve önereceği muhtemel asgari ücret rakamını kamuoyumuzla paylaşacağız" diye yanıtladı.

Zorlu, Beşar Esad ile görüşme planına ilişkin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme olacak mı" sorusu üzerine, "Önce bu başvurumuzu istediğimiz çerçevede yerine getirelim, hazırlıklarımızı yapacağız. Dışişleri Bakanlığı’ndan gelecek cevabı da hep birlikte görelim. Amacımız, Türkiye'ye hizmet. Şu anda dediğiniz bağlamda herhangi bir görüşme süreciyle karşı karşıya değiliz" dedi.