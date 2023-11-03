Kürşad Zorlu açıkladı: Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi
Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı Murat İde’nin görevine son verildi.
Medyascope’a konuşan Murat İde, İYİ Parti’de bundan sonra basın müşaviri olarak görev yapmayacağını belirtti.
İde, İYİ Parti’nin bu kararı almasının gerekçesini tam olarak bilmediğini söyledi. İde bundan sonra ne yapacağı konusunda ise “Olay henüz yeni, düşünmedim ve bir karar vermedim” dedi.
KÜRŞAD ZORLU’DAN AÇIKLAMA
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan konuya ilişkin paylaşım yaparak şunları söyledi:
“Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz.”
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