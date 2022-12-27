Nevşin Mengü'nün iddiasına, Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'den yanıt: 'Bu kulisin kaynağı kimse...'

27 Aralık 2022 Salı, 17:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam bir araya gelecek. Sürpriz buluşma gündemdeyken; gazeteci Nevşin Mengü, kritik görüşme öncesi YouTube kanalında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Mengü iddiasında, ''Meral Akşener bu akşam Kılıçdaroğlu ile yapacağı toplantıda 'Sizin aday olmanız durumunda, biz ölçümler yaptırdık. İYİ Parti'nin oyu ciddi bir şekilde düşüyor. Biz kazanamazsak siz de kazanamazsınız. Başka bir strateji belirlememiz lazım. Masa kurulduğundan beri İYİ Parti'nin, Deva ve Gelecek Partisi'nin oyları düşüşte. Altılı masa kazandırmıyor, kaybettiriyor. Biz bu şekilde yol yürümek istemiyoruz' diyecek" ifadelerini kullandı.

Mengü söz konusu kulis bilgisinin sağlam bir kaynağa dayandığını söyledi.

Meral hanım masadan kalkmaz ama Kemal bey'e masanın yapısı ile ilgili şikayetlerini iletir. Akşamki toplantıdan beklenti bu yönde https://t.co/zEYMW42dK0 — nevsin mengu (@nevsinmengu) December 27, 2022

AKŞENER'İN DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA

Mengü'nün yayınının gündem olmasının ardından, İYİ Parti devreye girdi. Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Mengü'ye bir açıklama iletti.

Açıklamayı aktaran Mengü'nün paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Genel Başkanımızın, iddia edildiği şekilde ne fikri, ne araştırması, ne de böyle bir gündemi var. Bu kulisin kaynağı kimse, açık ve net bir tarif yapabilirim... Türkiye için önemli bir süreci sabote eden biri. Meral Akşener, bunca yıllık siyasi tecrübesiyle, bu kadar saçma bir kulise özne olamaz."