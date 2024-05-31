Kürşad Zorlu'dan staj ve çıraklık mağdurlarının EYT’den yararlanması için kanun teklifi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çıraklık ve stajda geçirdikleri süreler kapsam dışında tutulduğu için EYT’den yararlanamayanların mağduriyetini gidermek için kanun teklifi verdi.

ANKA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 16:25
Kürşad Zorlu'dan staj ve çıraklık mağdurlarının EYT’den yararlanması için kanun teklifi
Abone Ol google-news

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, çıraklık ve stajda geçirdikleri süre dahil edilmediği için EYT düzenlemesinden yararlanamayanların emekliliğine imkan tanıyacak kanun teklifini TBMM’ye sundu. Zorlu’nun 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifinin gerekçesinde  şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyunda EYT olarak bilinen 7438 sayılı Kanunla yapılan düzenleme sonrası 8.9.1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı olanların emeklilik hakları teslim edilmekle birlikte yine aynı düzenleme ile yeni yeni mağduriyetler ortaya çıkmıştır. EYT Kanunu sonrasında ortaya çıkan mağdurların başında yine işçi gibi memur gibi alın teri dökmüş, gerçekten iş ilişkisi kurulmuş stajyer ve çıraklar gelmektedir. Stajyer ve çıraklar 5510 sayılı Kanunun sigorta hak ve yükümlülükleri bakımından sigortalı sayılırken kanunlarda açıkça engel yokken EYT Kanunu kapsamı dışında tutulmuştur. Teklif ile 7438 sayılı Kanun sonrasında en büyük mağduriyet yaşayan stajyer ve çırakların EYT düzenlemesinden yararlanması amaçlanmaktadır."


çıraklık haberleri Staj haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek

Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'

Hamas'tan kritik 'tam anlaşma' açıklaması: 'Biz hazırız'
ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı

ABD’de süt ineğinden kuş gribi olan kişi sayısı 3’e çıktı
Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi

Marmara Forum, Forum İstanbul... 9 büyük AVM için konkordato talebi
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Aslan burcu yorumu
Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu

Ekrem İmamoğlu İstanbul'un Fethi'nin 571'inci yıl dönümü kutlama töreninde konuştu
Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’

Prof. Dr. Özlü: ‘İsteyen herkes sigarayı bırakabilir’
Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü
Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 1 Haziran 2024 Cumartesi Yengeç burcu yorumu