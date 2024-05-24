Özgür Özel'den staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına destek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının düzenleyeceği miting çağrısına yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun miting çağrısı paylaşımını alıntılayarak destek vereceğini duyurdu.
Özel'in paylaşımı şöyle:
"Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu'nun ve çok sayıda staj mağdurunun İstanbul'da yapacaklarını duyurdukları miting davetini aldım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunları çözülene kadar yanlarında durmaya devam edeceğiz."
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