Kurultay davası gerilimi sonrası yeni hamle: CHP’den dinamik yol haritası

Kurultay davası gerilimini davanın reddedilmesiyle geride bırakan CHP, geçen hafta 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında tüm il kongrelerini de tamamladı. CHP Parti Meclisi, olağan kurultayın 28-30 Kasım tarihleri arasında yapılmasını kararlaştırdı. CHP kurmayları, bundan sonraki süreçte kurultay hazırlıklarıyla birlikte partinin yaklaşık 1,5 yıldır çalıştığı yeni programını tanıtacak saha çalışmalarına ve etkinliklere hazırlandıklarını söylerken, şimdi de cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu’nun “casusluk” suçlamasıyla karşılaştığını söyledi. Seçim gününe kadar CHP’nin tartıştırılması için böyle suçlamaların olacağını belirten kurmaylar “Terör, yolsuzluk tutmayınca bu kez de casus diyorlar. Maksat sürekli bizi tartıştırmak ve Ekrem İmamoğlu’nu seçime kadar cezaevinde tutmak. Biz bunları tartışmak istemiyoruz. Asıl isteğimiz yeni parti programımızla Türkiye’nin sorunlarına ne çözüm getireceğimizi anlatmak” dedi.

İLLERDE 29 EKİM HAZIRLIĞI

Buna karşın her gün yeni bir operasyon olduğuna dikkat çeken kurmaylar “Mücadele etmek için nerede olmamız gerekirse orada olacağız. Şu an İstanbul’da olmamız gerekti, İstanbul’a geldik. Nadir toprak elementleri için aynı gün Eskişehir’e gittik. Yani nerede olmamız gerekiyorsa orada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Öte yandan, kongre süreçlerini tamamlayan partinin il başkanları, kurultay öncesi CHP lideri Özgür Özel’in bir il başkanları toplantısı gerçekleştireceğini belirtti. Orada da partinin yeni yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapılacağını aktaran başkanlar “Bunun dışında herkes kendi illerinde haksızlıkları anlatmaya devam edecek. Aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı günü geliyor. 29 Ekim’de hepimiz kendi illerimizde en coşkulu şekilde bayramımızı kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘'YEMEK BİLE YEMEDEN GİTTİ’'

Partinin değişken yol haritasını dünkü Eskişehir mitingi üzerinden örnekleyerek anlatan kurmaylar “Genel başkan miting bittikten sonra oraya gelen il başkanlarıyla yemek yiyecekti. Ama tam o sırada İstanbul’dan bir haber geldi. Yemeği bile yemeden yola çıktı. Yani sürekli bir hareket halindeyiz ve sürekli yeni gelişmeler oluyor. Genel başkan da nerede gelişme olursa hiç beklemeden oraya gidiyor. O yüzden bundan sonraki süreçte nerede olacağını söylemek zor” dedi.