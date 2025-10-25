Kurultay davasından iptal kararı çıktı, gözler İstanbul’a çevrildi: ‘O davalar da redde mahkum’

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 4 kurultay delegesinin CHP'nin 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan’da yapılan 21. Olağanüstü Kurultayı’na yönelik açtığı “yok hükmünde olduğunun tespiti (mutlak butlan), iptali” ve “tedbir kararının istenmesi” talepli ve Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen davadan ret kararı çıktı.

Mahkeme, asıl davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, birleşen Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada davacı Lütfi Savaş yönünden açılan davanın "husumet yokluğu nedeniyle reddine", birleşen Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosya yönünden de davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Bu davanın boşa düşmesiyle birlikte İstanbul'a kayyum atayan İstanbul 45'inci Asliye Hukuk'un nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP'nn 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istenmişti. Yargıtay Onursal Daire Başkanı Hamdi Yaver Aktan, dün sonuçlanan davanın iptal gerekçelerinin diğer davalar için emsal niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

‘GECİKMELİ DE OLSA DEĞERLİDİR’

Aktan, “Yargıçlar kahraman değildir. Yasal kuralara göre karar verirler. Ancak kimi zaman verilen kararlar, yargıçları kahraman yapabilir, kamuoyunda öyle anılabilir. CHP kayyım davasında yargıç, yasaların emredici hükülerine ve dosyanın içeriğine hakim olduğunu göstermiştir” diyerek öncelikle mahkemeyi tebrik etti. Davanın ret sebeplerinden birinin “Davacının aktif husumet ehliyeti olmadığı” olduğuna dikkat çeken Aktan, “Buna göre daha önce ret kararı verilmeliydi. Gecikmeli de olsa değerlidir. İkinci ret gerekçesi ise davanın konusunun kalmadğına ilişkindir. Bu yön çok değerlidir. Genel başkanın tekrar seçildiği kurultayların davanın konusunu ortadan kaldırmış olduğunun hukuken saptanmış olmasıdır” ifadelerini kullandı.

‘EHLİYETİ OLMAYAN DİNLENMEZ’

Kararın emsal niteliğine ilişkin konuşan Aktan, “Bu karardan anlayabildiğime göre; aktif dava ehliyeti olmadığından o davaların da redde mahkum olduğunu söyleyebiliriz. Her bir dava bağımsızdır ancak dava açma ehliyeti olmayan bir kişinin açacağı bir dava mahkemede dinlenmez. O davalarda da aynı şekilde karar çıkacağını düşünmekteyim” diye konuştu.