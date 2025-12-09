Kurultay sonrası ilk: CHP'de yeni MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Aralık Cumartesi günü toplanan Parti Meclisi’nde (PM) belirlenen 18 kişilik yeni MYK’sİ bugün ilk toplantı için bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi’ndeki toplantı saat 11.20’de başladı. CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ardından belirlenen yeni A takımının Genel Başkan Özgür Özel başkanlığındaki ilk toplantısı sürüyor.
Edinilen bilgiye göre toplantının gündem maddeleri arasında; partinin 39’uncu Olağan Kurultay’ın ilk gününde kabul edilen yeni programı, partinin yol haritası, miting takvimi, TBMM Genel Kurul’da görüşmeleri süren 2026 bütçesi ve güncel siyasi gelişmeler yer alıyor.
AÇIKLAMA YAPILACAK
Toplantının ardından yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre’nin toplantının gündemine ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor.