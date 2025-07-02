Kurultay soruşturması ertelendi, yine belediyelere operasyon başladı: Kaosu rutin yapmaya çalışıyorlar

Kurultay soruşturması tartışmalarıyla bir haftayı geride bırakan CHP, bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonla karşı karşıya kaldı. İktidarın “kaosu rutin haline getirmeye çalıştığını” belirten CHP kurmayları “İnsanlar yatsın kalksın CHP ile ilgili bir şey konuşsun isteyen bir iktidar var” dedi. Ankara ve İstanbul’da AKP döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili savcılıklara çok sayıda dosya teslim ettiklerini anımsatan kurmaylar “Ama karşımızda kazandığımız yerel seçimleri milat sayan, öncesine bakmayan bir yapı var” tepkisini gösterdi.

Hafta başında kurultay davası 8 Eylül’e ertelenen CHP, dün de güne İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonla uyandı. Yaz boyu CHP’yi tartıştırmayı hedefleyen operasyonlarla karşılaşabileceklerini belirten CHP kurmayları, “Kaosu rutin haline getirmeye çalışıyorlar. İnsanlar yatsın kalksın CHP ile ilgili bir şey konuşsun isteyen bir iktidar var. Ülkedeki adaletsizlikler, ara zam bekleyen milyonlar; emekliler konuşulsun istemiyorlar. Bu yüzden her gün farklı şeylerle üzerimize geliyorlar” dedi. Buna karşın Ankara ve İstanbul’da AKP döneminde yapılan usulsüzlüklerle ilgili savcılıklara çok sayıda dosya teslim ettiklerini anımsatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek “Ama karşımızda kazandığımız yerel seçimleri milat sayan, öncesine bakmayan bir yapı var” tepkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelere yapılacak bir operasyonun sinyalini önceden verdiğine dikkat çeken Zeybek “İzmir’de zaten 2 yıla yakın zamandır görevde olmayan insanlar için neyi beklediniz? Siyasetin yargıyla dizayn edildiği bir dönemden geçiyoruz” dedi.

BEKLEYEN ANKARA VE İSTANBUL İDDİALARI

Öte yandan; CHP’nin Ankara ve İstanbul’da AKP döneminde yapılan yolsuzluklarla ilgili teslim ettiği dosyalar incelenmeyi bekliyor. Bunun yanında Meclis’te söz konusu dosyalarla ilgili verilen önergeler de dikkat çekiyor. Örneğin; Meclis’e bu dönem Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ’ın verdiği bir önergede AKP döneminde İBB’deki yolsuzluk iddialarına değinilerek “15 Temmuz Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) su, elektrik ve doğalgaz faturaları da İBB tarafından ödendiği, İBB iştiraki KİPTAŞ’ın 2015 yılında TÜGVA için bir bina yaptığı raporlanmış” denildi. Bu iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığı soruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da önergeye verdiği yanıtta “İBB’den geçmiş döneme ait aldıkları dosyalardan 21’inde hukuka aykırılık bulunmadığını, 7’sinde yapılacak herhangi bir işlem bulunamadığını” savundu.

Meclis’e Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu’nun yaptığı tespitler üzerinden sunulan bir diğer önergede ise kurulun toplam 958 milyon 512 bin 143 lira tutarında usulsüzlük ve kamu zararı tespit ettiği bir bakım ve onarım ihalesi soruldu. Ancak bu iddialarla ilgili de bir dönüş yapılmadı. Ankara ile İstanbul’da bu ve benzeri pek çok sayıda iddia soruşturulmayı bekliyor.