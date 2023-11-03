Kurultaya saatler kala: İmamoğlu'ndan kritik buluşma!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kurultay öncesi Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile buluştuğunu duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 Kasım tarihlerinde kurultaya gitmeye hazırlanıyor.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı da bildirilmişti.
İBB Başkanı İmamoğlu, kurultaya saatler kala kritik bir buluşma geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
“Kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim.”
Kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim. pic.twitter.com/JGNqTng2MD— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 3, 2023
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