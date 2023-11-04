Kurultay'da tansiyon yükseldi: CHP'li Ümit Erkol'dan sert sözler!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 15:29

Güncelleme: 04.11.2023 - 15:59

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 38. Olağan Kurultayı'nda sert açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU UYARDI

Erkol'un konuşması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu, araya girerek "Sayın başkan, arkadaşlar! Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda yuhalama diye bir şey olmaz. İkincisi sayın konuşmacı, siz de kişiselleştirmeden konuşmanızı yaparsanız karşılıklı bu nezaketi korursak..." uyarısında bulundu.

KÜRSÜDEN MURAT EMİR'E SESLENDİ

Erkol şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Divan, sevgili yol arkadaşlarım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu genel kurul bu Kurultay tarihi bir Kurultay oldu bile. Sayın genel başkanın konuşmasıyla tarih yazımı başladı. Yarın bu tarih yazımı devam edecek. Bu Kurultay'da yenilenme olacak, bu Kurultay yıllardır partinin olanaklarını kullanan bir avuç bürokratik elitin yarın tarihin karanlık sayfalarına gönderildiği bir Kurultay olacak. Yıllardır partinin olanaklarını kullanacaksınız, bugün burada solculuk dersi vereceksiniz. Ankara delegesi, benim gibi doktor olan Dr. Murat Emir; Google'a Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol yaz, bir tarafa da Dr. Murat Emir yaz! Kim solcu? Bu ülkenin her kritik noktasında izimiz var!

Ankara İl Örgütü taraftır! Ankara İl Başkanı taraftır! Ankara Örgütü'ne sağcı diyen ağzından çıkanı kulağıyla duyacak. Google'a bak kim sağcı kim solcu herkes görüyor. Sayın Genel Başkanın halkla hiçbir sorunu yok. 1 miyon 200 bin kişinin girdiği Anıtkabir'e birlikte girdik. Oradaki sevgi selini ben gördüm. 29 Ekim'de bir referandum yapıldı. Buradan dezenformasyona devam ediliyor. "Sayın Genel Başkan, elinde bir tane genel başkan adayı var, onu seçtirecek" CHP'nin örgütlerine sayın Genel Başkan böyle bir dayatmayla gelmez. CHP örgütleri hiçbir dayatmaya da boyun eğmez! Ankara örgütü olarak söylüyorum; Bize hiç kimse genel başkan adayı dayatamaz! Genel başkan olacak çok sayıda devrimci demokrat arkadaş aramızda. Onlardan birini de seçeceğiz.

ERKOL'DAN ÖZEL'E: "YENİLECEKSİNİZ"

Özgür Özel ve arkadaşlarına da bir tavsiyem var. Akşam buradan yenilmenin üzüntüsüyle değil, demokratik bir mücadelenin tarafı olmanın gururuyla çıkacaksınız. Yenileceksiniz!

Örgüt başkanlarının iradesini koyduk. 55 örgüt başkanından bahsettik. Bir arkadaş diyor ki, 'Ne 55'i ne 59'u... 55'in yanına yeni örgüt başkanları eklendi. İmzalar da gösterecek. Birazdan Divan'a imzalar verilecek. Örgütün, delegenin kimin yanında olduğunu herkes görecek.

Bu akşam sayın genel başkanı seçeceğiz, yarın CHP'nin en köklü değişimini yapacağız. Örgüt damgasını vuracak, yarın karşınıza örgütün listesi çıkacak. Örgütün listesiyle bürokratik elit arasında bir yarış olacak. Bürokratik eliti, elinizin tersiyle bir kenara itin. Örgütün listesini seçin.

Bizim yolumuz direnenlerin yolu! Bizim yolumuz idam sehpalarına yürüyenlerin yolu! Biz iki tane ıslıklayan adamdan korkmayız! Bizim yolumuz 'ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen' diyen Bülent Ecevit'in yolu! Kenan Evren'den korkmadık, kimseden korkmayız!

"ANKARA İL BAŞKANI TEHDİT EDİLECEK KİŞİ DEĞİLDİR"

Bir kez daha söylüyorum; Yarın 81 il örgütünü kucaklayacağız. Bana mesaj gönderenler, 'Özgür Özel seçilirse başına ne geleceğini biliyor musun' diyenler... Ben de dedim ki; Demirden korkan trene binmez! Ankara İl Başkanı tehdit edilecek kişi değildir.

Yarın her şey çok güzel olacak"