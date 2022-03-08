Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı’ya silahlı saldırı
Aydın Kuşadası'nda eski belediye başkanı Özer Kayalı, yemek yediği restoranda çalışan garson tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay ilçedeki bir restoranda meydana geldi. Yemek yemek için restorana gelen Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı ile garson C.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından C.B., Kayalı’ya 6 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla ayağından yaralanan Kayalı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.
Kayalı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan C.B.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
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