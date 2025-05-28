Kütahya Valisi'nin 'işsizlik' yorumu gündem oldu: 'Arkadaşlarımız iş beğenmiyor'

Kütahya Valisi Musa Işın, İstihdam ve Kariyer Fuarı'na katıldı. Kent genelinde 3 bin kadar kayıtlı işsiz olduğunu vurgulayan Işın, işsizlik üzerine dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"ARKADAŞLARIMIZ İŞ BEĞENMİYOR"

Işın, işsizlikle ilgili olarak; "Arkadaşlarımız iş beğenmiyor. Bir taraftan iş arayanlara uygun iş bulamıyoruz, bir taraftan da işe uygun insan bulamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu" dedi.

Musa Işın, şunları söyledi:

"Bizim en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu, istihdam meselesi. İŞKUR Müdürümüz yüzde 6 oranında işsizliğimizin olduğunu söyledi. Fakat bizim gerek sahada gerek iş adamlarımızla yapmış olduğumuz sohbetlerde aslında böyle bir işsizliğin olmadığı kanaatine varıyoruz. Bizdeki kayıtlı işçi sayısını değerlendiriyoruz, işe katılanları değerlendiriyoruz.

Bir taraftan iş adamlarımız istihdam sıkıntısından bahsederken, bir taraftan da 3 bin civarında kayıtlı işsizin ne anlama geldiğini değerlendiriyoruz ve şu kanaate varıyoruz; arkadaşlarımız iş beğenmiyor. Bir taraftan iş arayanlara uygun iş bulamıyoruz, bir taraftan da işe uygun insan bulamıyoruz. Bizim sıkıntımız bu. Belki bu fuar ona bir vesile ve adım olacaktır."