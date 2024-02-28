Kutalmış Türkeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutalmış Türkeş hangi partiden?

Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana adayı Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamasından sonra Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş tepki geldi. Peki, Kutalmış Türkeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutalmış Türkeş hangi partiden?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 10:26
Kutalmış Türkeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutalmış Türkeş hangi partiden?
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Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i, "Adana'da ihanete geçit yok." pankartıyla hedef almasının ardından Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. Peki,  Kutalmış Türkeş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kutalmış Türkeş hangi partiden?

KUTALMIŞ TÜRKEŞ KİMDİR?

Alparslan Türkeş ve Seval Türkeş'in oğlu, Tuğrul Türkeş'in üvey kardeşidir. Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Finans Bölümünde master yapmıştır. 1998'de Los Angeles'ta Pepperdine University, 1999'da Cenevre'de Webster University ve 2000'de Washington DC'de American University'de eğitim almıştır. 2005 yılından bu yana uluslararası finans piyasaları üzerine çalışmıştır. Alparslan Türkeş Vakfı Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, TBMM 24. dönem AKP İstanbul milletvekilliği yapmıştır. XXIV. Dönem Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Üyeliği yapmıştır. 29 Mayıs 2015'te AKP'den istifa etti.



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