Mahkeme Sinop Valiliği'ne gerekçesiz Kuzey Fest yasağını sordu!

Yayınlanma: 29.07.2023 - 14:29

Güncelleme: 29.07.2023 - 14:32

Sinop’ta Vali Erol Karaömeroğlu’nun izni ile 3 yıldır yapılan Kuzey Fest, ‘gerekçesiz’ olarak yasaklandı.

21 Temmuz tarihinde festival izin başvurusunda bulunan organizasyon şirketine Sinop Valiliği 26 Temmuz’da yanıt verdi. Valilik yanıtında hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” demekle yetinildi.

Cumhuriyet'in gündeme getirdiği yasak kararının ardından, organizasyon şirketi festivale günler kala karşılaştığı yasak kararını Samsun 3. İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

SAVUNMA İÇİN 1 GÜN SÜRE VERİLDİ!

Samsun 3. İdare Mahkemesi, 10 binlerce bilet satışının yapıldığı festival yasağına ilişkin ara kararını verdi ve savunma için Sinop Valiliği’ne gönderdi.

Savunma için 1 gün süre verilen ara kararda, Valilikten “halkı kin ve düşmanlığa sevk edici”, “Anayasal düzeni bozucu”, “mevcut hükümete isyanı teşvik edici”, “demokratik toplum düzeni sınırları ile Anayasal hak ve hürriyetlerin sınırlarını aşacak şekilde protesto gösterileri ile genel sağlık, genel ahlak ve kamu düzenine aykırı tutum ve tavırları teşvik edici provokatif eylemlerin yapılacağı”na dair istihbarat birimlerinden gelen bilgi notlarının bulunup bulunmadığı soruldu.

Mahkeme ayrıca, bu konularda istihbarat varsa bunlarında belgelendirilerek mahkemeye gönderilmesini istedi. Samsun 3. İdare Mahkemesi 1 günle sınırladığı savunmanın süresi içinde verilmemesi durumunda eldeki bilgilere göre karar vereceğini de oybirliği ile karara bağladı.

VALİ KURUMLARDAN GÖRÜŞ İSTEMİŞ!

Öte yandan Sinop Valisi Erol Kara Ömeroğlu’nun yasak kararı vermeden önce çeşitli kurumlardan görüş istediği de ortaya çıktı. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bildirilen görüşte; 2020-2021-2022 yıllarında yapılan Kuzey Fest etkinliğinde yaşanan olumsuzluklar için “tüm toplumun genel güvenliğini, sağlığını, düzenini tehdit ve tehlike altına almayan münferit olaylar niteliğinde olduğu kanaatine varılmıştır” denilmesi dikkat çekti.

“YASAĞIN YARGIDAN DÖNECEĞİNİ UMUYORUZ”

Mahkeme kararını değerlendiren Kuzey Fest organizatörü Serdar Can, şu ifadeleri kulland:

“Mahkemenin davalının savunmasını almak için böyle bir ara karar vermesini bekliyorduk. Mahkeme heyetinin önceki yıllarda yapılan etkinliği dikkate alacağına eminiz. 20-30 bin insanın bir arada eğlendiği bir etkinlikte 3 yıldır kayda değer hiçbir olay kayıt altında değildir. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kayıtları da bunu doğrular niteliktedir. Sinop Valiliği’nin gerekçesiz yasağının yargıdan döneceğini umuyoruz.”