KYK yurdunda skandal görüntüler: Ülkü Ocakları İl Başkanı 'tören'le karşılandı

Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin eğitimde artan etkisini gösteren çarpıcı bir görüntü daha ortaya çıktı. Afyonkarahisar'daki Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:14
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Afyonkarahisar'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu'nda Ülkü Ocakları İl Başkanı'na "karşılama töreni" düzenlendi. 

Ülkü Ocakları Afyon İl Başkanı Oguz Kağan Diler, üniversite öğrencilerinin kaldığı ve siyasi partilerin girişinin yasak olduğu KYK yurduna törenle giriş yaptı. 

Yurdun girişinde güvenlik görevlileri ve beraberindeki grup "esas duruş"a geçerek Diler’in geçişini bekledi. 

MHP'nin simgesi "bozkurt" işaretiyle karşılanan Diler'in, daha sonra yurda girdiği ve müdür tarafından makam odasında karşılandığı belirtiliyor.


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