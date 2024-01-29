Son Dakika... Ali Yerlikaya: Kilise saldırısında yakalanan zanlıların IŞİD'li olduğunu değerlendiriyoruz

Yayınlanma: 29.01.2024 - 01:04

Güncelleme: 29.01.2024 - 01:16

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu gece İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, dün Santa Maria Kilisesi’nde pazar ayini sırasında saldırı düzenleyen 2 katil zanlısından birinin Tacikistanlı diğerinin ise Rus olduğunu duyurdu. Yerlikaya, katil zanlılarının IŞİD’li olduklarını değerlendirdiklerini belirtti.

Yerlikaya, şunları söyledi:

“Bildiğiniz üzere bugün Sarıyer Santa Maria Kilisesi’nde Pazar ayini sırasında maskeli iki şahıs tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmişti. Olaydan hemen sonra yaptığımız açıklamada faillerin en kısa sürede yakalanıp adalete teslim edileceğini, yaşanan hadiseyi şiddetle kınadığımızı belirtmiştim.

Menfur saldırı sonrası İstanbul Emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi. Şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklu. DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Kilisede işlenen cinayet ile ilgili zanlıların ifadeleri alınacak, olayla ilgili karanlık noktalar aydınlatılacaktır.

Medeniyetimizin baş tacı İstanbul'umuz farklı dinlere, mezheplere asırlardır ev sahipliği yapmaktadır. Yapmaya da devam edecektir. Biz Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine, suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Başta bölücü terör örgütü olmak üzere terörün her türlüsüyle mücadele diyoruz. 1 Haziran 2023'ten bugüne DAEŞ ile ilgili bin 46 operasyon yaptık. 2 bin 86 gözaltı, 529 tutuklu, 404 adli kontrol kararı alındığını da belirtmek istiyorum.”