Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetemizin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada laik eğitime sahip çıkmak için yurttaşları 18 Mayıs’ta Saraçhane Meydanı’na çağırdı.
Özel, “CHP olarak
19 Mayıs Gençlik ve Spor
Bayramı’ndan bir gün önce
tüm atanmayan öğretmenleri,
tüm mülakat mağdurlarını,
müfredattan endişe duyanları,
laik eğitim isteyenleri, çağdaş
Cumhuriyet için çağdaş eğitim
talep edenleri İstanbul’da saat
13’te Saraçhane Meydanı’na
bekliyoruz” dedi.
Doğan Taşdelen Çağdaş
Sanatlar Merkezi’ndeki
etkinlikte Özel, müfredat
ve atanmayan öğretmenler
tartışmaları üzerinden laik ve
çağdaş bir Türkiye geleceğinin
tehdit altında olduğunu
söyledi. MEB’in yaptığı birtakım
protokollerle laikliği yok
saydığını vurgulayan Özel,
“Çağdaşlığı dışlayan, tersine
karşı devrim yapılarıyla,
protokollerle evlatlarımızın
eğitim suretiyle gelecekleri
ipotek altına almaya çalışan
birtakım çabaları rahatsızlıkla
takip ediyorlar?” dedi. İktidarın
öğretmen atamalarında
mülakatı da esas aldığını ve
liyakati ortadan kaldırdığını
söyleyen Özel, “Bugünlerde
bir yandan mülakatın
kaldırılmasına verilen sözün terk
edildiğini, uygulanmayacağını,
bir yandan hiçbir kusurları
olmadığı halde atanamayan
öğretmenler diye adlandırılan
atanmayan öğretmenlerin
beklediklerinin dörtte biri
oranında atama ilan edilmiş
olmasının, ‘10 yıldır çalışıyoruz
deyip yedi günde görüş bildirin’
dedikleri müfredatın yarattığı
endişeler ortada” diye konuştu.
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