Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetemizin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada laik eğitime sahip çıkmak için yurttaşları 18 Mayıs’ta Saraçhane Meydanı’na çağırdı.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 09.05.2024 - 04:00
Laik eğitim mitingi çağrısı: Saraçhane meydanına gelin
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Özel, “CHP olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’ndan bir gün önce tüm atanmayan öğretmenleri, tüm mülakat mağdurlarını, müfredattan endişe duyanları, laik eğitim isteyenleri, çağdaş Cumhuriyet için çağdaş eğitim talep edenleri İstanbul’da saat 13’te Saraçhane Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki etkinlikte Özel, müfredat ve atanmayan öğretmenler tartışmaları üzerinden laik ve çağdaş bir Türkiye geleceğinin tehdit altında olduğunu söyledi. MEB’in yaptığı birtakım protokollerle laikliği yok saydığını vurgulayan Özel, “Çağdaşlığı dışlayan, tersine karşı devrim yapılarıyla, protokollerle evlatlarımızın eğitim suretiyle gelecekleri ipotek altına almaya çalışan birtakım çabaları rahatsızlıkla takip ediyorlar?” dedi. İktidarın öğretmen atamalarında mülakatı da esas aldığını ve liyakati ortadan kaldırdığını söyleyen Özel, “Bugünlerde bir yandan mülakatın kaldırılmasına verilen sözün terk edildiğini, uygulanmayacağını, bir yandan hiçbir kusurları olmadığı halde atanamayan öğretmenler diye adlandırılan atanmayan öğretmenlerin beklediklerinin dörtte biri oranında atama ilan edilmiş olmasının, ‘10 yıldır çalışıyoruz deyip yedi günde görüş bildirin’ dedikleri müfredatın yarattığı endişeler ortada” diye konuştu. 


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