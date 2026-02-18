'Laikliği Birlikte Savunuyoruz': AKP'li yazarlar, açıklamada ismi geçenleri hedef gösterdi

Yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisinin imzasıyla kaleme alınan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı açıklama, AKP çevrelerini ve kimi dinci isimlerde rahatsızlığa neden oldu.

Son dönemde laikliğe dönük giderek artan saldırılara tepki gösterilen ve “Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!” vurgusu yapılan metne imzası bulunan isimler hedef gösterildi.

AKP'ye yakın Milat gazetesinin Ankara temsilcisi Özlem Doğan, sosyal medya hesabından imzacı sanatçılardan bazılarının ismini paylaşıp "Müslüman seçmen #LaikliğiSavunuyoruz’cu bu sözde yazar/oyuncu/şarkıcıları bakanlık projesinde, AK Partili belediyelerde, TRT’de artık asla görmek istemeyecektir" dedi.

AKP'ye yakın Akşam gazetesinin yazarı Murat Özer de açıklamada imzası olan isimleri "mezhepçi", "Türk ve İslam düşmanı" ifadeleriyle hedef gösterdi. Bu isimlerle röportaj yapmayacaklarını, yayınlara almayacaklarını belirten Özer, "Saygı duymuyor, selam vermiyoruz. Türkiye bostan biz de maraba değiliz!" ifadelerini kullandı.

AKP'li bir başka yazar Mehmet Çek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açıklamada ismi geçenler için "sözde yazar, sanatçı ve akademisyen" dedi. AKP'li yazar, açıklamanın kasten Ramazan ayının başlangıcına getirildiğini öne sürüp "Bunların Laiklik`ten bütün anladığı da zaten din düşmanlığı, özelde `İslam` karşıtlığından ibaret" iddiasında bulundu.

'TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI' SUÇLAMASI!

Son dönemde AKP medyasında ekranlarda boy gösterenler arasında önlerde olan isimlerden Hacı Yakışıklı da açıklamayı es geçmeyenler arasında yer aldı. Hacı Yakışıklı, 168 ismi hedef aldığı sosyal medya paylaşımında "Laikçiler hortlamış. Talebiniz ne? "İHA-SİHA yapılmasın" mı diyeceksiniz? Siz laikliği falan savunmuyorsunuz. Gerici yobazlar sizi! Siz Türkiye düşmanlığı yapıyorsunuz. Milleti birbirine kırdırma derdindesiniz. Şair, yazar, akademisyen değil, karanlık kafanın yürüyen halisiniz! Karanlığınızı hangi şer odakları besliyor?" ifadelerini kullandı.