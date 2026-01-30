Şeriat karşıtı pankart suç oldu: Laikliği savunan SOL Partililere ev hapsi

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata faşizme karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı pankartı astıkları sırada bir kişi tarafından hedef alınan, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan üç SOL Parti üyesi, ifade işlemleri için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

BirGün'ün aktardığına göre, savcılıktaki ifadesi biten SOL Partililer "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

SOL Partililer Enis Çiçek, Şükrü Çetin ve Menevşe Alptekin, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından SOL Partililer, kimi gerici çevreler tarafından hedef gösterilmişti.

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.