Şeriat karşıtı pankart suç oldu: Laikliği savunan SOL Partililere ev hapsi

30.01.2026 16:04:00
Haber Merkezi
İstanbul Sefaköy'de şeriata ve karşıtı pankart nedeniyle hedef gösterilmelerinin ardından gözaltına alınan SOL Partililerin tutuklanması istendi. Mahkeme üç SOL Partiliye ev hapsi cezası verdi.

İstanbul Sefaköy'de "Şeriata faşizme karşı laik, devrimci, demokratik cumhuriyet" yazılı pankartı astıkları sırada bir kişi tarafından hedef alınan, görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından dün akşam saatlerinde gözaltına alınan üç SOL Parti üyesi, ifade işlemleri için Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

BirGün'ün aktardığına göre, savcılıktaki ifadesi biten SOL Partililer "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ 

SOL Partililer Enis Çiçek, Şükrü Çetin ve Menevşe Alptekin, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sefaköy’de “Şeriata, faşizme, karanlığa karşı Laik, Devrimci, Demokratik Cumhuriyet” yazılı pankart asan SOL Parti üyeleri, gerici bir provokasyon girişimiyle karşı karşıya kalmıştı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerinin ardından SOL Partililer, kimi gerici çevreler tarafından hedef gösterilmişti. 

Bunun üzerine SOL Parti İstanbul İl Yöneticisi Enis Çiçek, Küçükçekmece ilçesi eski sözcüsü Şükrü Çetin ve parti üyesi Menevşe Alptekin gözaltına alınmıştı.

