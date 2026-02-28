'Laikliği birlikte savunuyoruz!' bildirisi hedefte: İmzacılar ifadeye çağrıldı!

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” bildirisinin imzacıları başta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından hedef gösterilmesinin ardından ifadeye çağrılmaya başlandı.

İmzacı isimlerden 90 yaşındaki iktisatçı Prof. Dr. Korkut Boratav, şair Ahmet Telli, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ve gazeteci İsmail Arı, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından aranarak açıklama ile ilgili ifade vermek için davet edildi.

HOCALARIN HOCASI BORATAV’A 'AMBULANSLA GELİN' DEDİLER

168 ismin ilk imzacısı olduğu açıklamaya iktidar sert tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin suç duyurusunda bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında açıklamaya imza atanların bir kısmı ifadeye çağrıldı. Şu ana kadar ifadeye çağrılan kişilerin isimleri şöyle:

Ali Onat

Aylin Topal

İlknur Başer

İsmail Arı

Korkut Boratav

Özgürcan Alkan

Kaya Güvenç

Bülent Tatlı

Ahmet Telli

Mahir Bağış

İfade için Emniyet'e çağrılan imzacıların bir kısmının avukatları, savcılıkta ifade vereceklerini Emniyet'e bildirdi.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birkaç gün önce katıldığı bir programda, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisine ve imzacılarına karşı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri darbe girişimlerine cuntacılara tetikçilik yapmak dışında görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Biz toplumun her kesiminin hak ve özgürlüklerini genişletmeye odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

LAİKLİK BİLDİRİSİ NEYDİ?

Aralarında akademisyenler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarların olduğu 168 ismin ortak imzasıyla ilan edilen "Laikliği Birlikte Savunuyoruz!" bildirisinde şu ifadeler yer alıyordu:

"Ülkemiz ABD ve İsrail planları doğrultusunda bölgemizdeki gelişmelerle birlikte ‘Talibanlaştırma’ baskısı altına girmiş durumda.

ABD güdümlü bu gerici saldırı ülkemizin önündeki en yakıcı tehdide dönüşmüştür.

Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye’yi adım adım Orta Doğu’nun gerici bataklığına sürüklemektedir.

Laik eğitimi, laik hukuk düzenini ve laik kamusal hayatı adım adım ortadan kaldırmaya yönelik hamleler ivme kazanmıştır.

Bu hamleler toplumdan yükselen laiklik çağrılarına karşı gerici azınlığın provokasyon ve saldırılarını göz ardı etmeye; laik cumhuriyeti savunanların -Anayasa’yı hiçe sayarak- ‘suçlu’ gibi cezalandırılmasına kadar gelmiştir.

Laikliği savunmak suç değildir. LAİKLİĞİ birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!

Karanlığa teslim olmayacağız!”