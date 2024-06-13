Laiklik Meclisi’nin mayıs ayına ilişkin ‘Laiklik İhlalleri Raporu’ yayımlandı:

Yayınlanma: 13.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.06.2024 - 04:00

Laiklik Meclisi, mayıs ayına ilişkin “Laiklik İhlalleri Raporu”nu yayımladı. 257 ihlalin işlendiği raporda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adlı yeni öğretim izlencesi, laik ve bilimsel eğitime karşı yapılan bir karşıdevrim atılımı olarak nitelendirilerek “Söz konusu müfredatın gelecek kuşakları piyasacı ve gerici bir ideolojiyle teslim almanın programı olduğunu ortaya koymaktadır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda ihlaller 173 başlık altında işlenirken eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye, Milli Savunma Bakanlığı’ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kadar geniş bir yelpazade ihlaller sıralandı.

Raporda diğer dikkat çeken karşıdevrim atılımı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” oldu.

TARİKAT-CEMAAT GERÇEĞİ

Söz konusu eylem izlencesine ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Milli eğitim bakanının ‘Sizin tarikat, cemaat bizim STK dediğimiz yapılar’ sözleri göz önünde bulundurulduğunda belgedeki ‘sivil toplum kuruluşları’ kamuoyunca bilinen tarikat cemaat gerçeğini gözler önüne sermektedir. Bakanlığın, raporlarımızda da yer alan, bugüne kadar protokollerle ortak faaliyet yürüttüğü yapılar da düşünüldüğünde söz konusu ‘vizyon belgesi ve eylem planı’ ile karşıdevrimin siyasi-ideolojik tahkimatının toplumsal alanda aile üzerinden hedeflendiği açıkça görülmektedir.” Gazetemizin haberlerinin de yer aldığı raporda, siyasette tartışılan “normalleşme” ve “diyalog” konularının iktidarın elini rahatma tehlikesini barındırdığını uyarısında bulunuldu.