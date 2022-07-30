LDP'den Anayasa Mahkemesi'ne 'Erdoğan üçüncü kez aday olabilir mi?' başvurusu
Liberal Demokrat Parti (LDP), AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olup olamayacağını Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yazılı olarak sordu.
Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) görüş istedi.
Yazıda, “bir kimsenin en fazla iki kez cumhurbaşkanı seçilebileceği” yönündeki anayasa hükmüne işaret edildi. Başvuruyu 16 Haziran’da görüşen YSK, oybirliğiyle “YSK’nin görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığı” kararını verdi. Kulaksız, YSK’ye yeniden yaptığı başvuruda, “Yanıt, anayasa maddeleri açık olduğu halde hukukun siyasallaştırılarak tartışma ortamının oluşmasına neden olmuştur” denildi.
Kulaksız, ardından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurarak “üçüncü kez adaylık” konusunda görüş bildirilmesini istedi.
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