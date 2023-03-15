LDP'den YSK'ye parmak boyası ve 36 siyasi parti başvurusu: 'Zorunlu bir seçim güvenliği'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 15:06

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 15:06

14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde parmak boyası kullanımına yönelik tartışmalar sürüyor.

Parmak boyasının uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerektiğini savunan YSK’ye bir başvuru da LDP’den geldi.

Mükerrer oy kullanımını engellemek için kullanılan parmak boyasıyla söylenti ve itirazların önüne geçilebildiğine işaret edilen başvuruda, uygulamanın “zorunlu bir seçim güvenliği sistemi olduğu” belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çok sayıda insanın yer değiştirdiği, ikametgah değişikliği için yeterli zamanın olmayacağı, kaybolan ve yaşamını yitiren kişi sayısının halen tam olarak bilinmediği vurgulanan yazıda, doğacak güvenlik sorununun parmak boyasıyla aşılabileceği aktarıldı.

‘İNİSİYATİF KULLANMALI’

Artan sığınmacı sayısıyla oluşan şüphelerin giderilmesinde de parmak boyasının etkili olacağı kaydedildi.

Dilekçede, “YSK, örneğin mühürsüz seçim pusulalarının yasal olarak geçersiz olduğu halde geçerli sayılması gibi uygulamaları gerekli gördüğü durumlarda yapmaktadır. Kamuoyunun çok büyük bir bölümü seçimde parmak boyası kullanımını istiyor. YSK’nin inisiyatif kullanarak, vatandaşların seçim sonuçları hakkında herhangi bir şüpheye düşmemesi için parmak boyası kullanımına acilen karar vermesini arz ve talep ederiz” denildi.

KONGRE SAYISI VURGUSU

Öte yandan LDP, seçime katılma yeterliliği bulunduğu açıklanan 36 siyasi parti için de YSK’ye dilekçe verdi.

Seçime katılabilme şartlarına dikkat çekilen dilekçede, 36 parti üzerinden hesaplandığında sadece 1 yılda yapılması gereken kongre sayısının 14 bin 400 olduğu vurgulandı.

“Bu sayının yarısı kadar bile kongre yapılıyor olabilmesi, hayatın olağan akışına uygun değil” denilirken, 36 partinin teşkilat sayılarının ve o teşkilatların seçimden 6 ay öncesini kapsayan kongrelerinin yapıldığı tarihlerin kamuoyuna açıklanması istendi.