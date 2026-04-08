Levent'teki İsrail konsolosluğu önündeki saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

Çıkan çatışmada 2 polis memurunun da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Yaralı saldırganlar hastanede sorgulanırken olayla ilişkili olduğu tespit edilen 8 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

İsrail Konsolosluğu önündeki silahlı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 10’a yükseldi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beşiktaş Levent’te dün öğle saatlerinde, İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu Yapı Kredi Plaza önünde çatışma çıktı. Kocaeli’den kiraladıkları otomobille İstanbul’a giriş yapan 3 terörist, ana yoldan çıkarak plazaların girişinin bulunduğu yolda araçlarını durdurdu. Sırt çantalı, kıyafetli 3 kişi ellerindeki pompalı tüfek ve tabancayla binaya doğru yürüdü.

Üç kişi bölgede daha önceden güvenlik önlemi alan Çevik Kuvvet ekipleri tarafından fark edildi ve “Dur” ihtarı yapıldı. Bunu dikkate almayan 3 şüpheli etrafa ateş açarak polisle çatışmaya girdi.

Özel Harekât ekiplerinin de müdahalesiyle 20-25 dakika süren sıcak çatışmanın ardından 3 kişi etkisiz hale getirildi.

Saldırganlardan IŞİD bağlantılı olduğu belirlenen Adana Yüreğir doğumlu Yunus Emre Sarban’ın (32) çatışmada öldüğü, uyuşturucudan kayıtları bulunan Onur ve Enes Çelik kardeşlerin de yaralandıkları belirlendi. Çatışmada biri kulağından ve biri ayağından hafif olmak üzere 2 polis de hafif yaralandı.