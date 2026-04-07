İsrail konsolosluğu önünde çatışma: Saldırganlar kiralık aracı geri vermemiş

İstanbul Beşiktaş Levent’te bulunan şüphelilerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

3 saldırgandan 1’i ölü, 2’si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli’nin Dilovası ilçesine uzandı. Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30’da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edildi.

Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin bugün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşıldı.