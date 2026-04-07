İsrail konsolosluğu önünde çatışma: Saldırganlar kiralık aracı geri vermemiş

7.04.2026 17:59:00
İHA
İstanbul Beşiktaş’taki İsrail Konsolosluğu önünde polislerle çatışmaya giren saldırganların kullandığı aracın, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinden kiralandığı ve teslim süresinin dün akşam dolduğu belirlendi.

İstanbul Beşiktaş Levent’te bulunan şüphelilerle polis ekipleri arasında çatışma çıkmış, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alınmıştı.

3 saldırgandan 1’i ölü, 2’si ise yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

Polis ekiplerinin yürüttüğü incelemeler sonucunda, saldırganların olay yerine geldiği aracın izi Kocaeli’nin Dilovası ilçesine uzandı. Şüphelilerden Onur Ç. (25) tarafından 3 Nisan saat 20.30’da kiralanan aracın, sözleşmeye göre 6 Nisan Pazartesi (dün) aynı saatte teslim edilmesi gerektiği tespit edildi.

Teslim süresi geçmesine rağmen aracı iade etmeyen şüphelilerin bugün eylemi gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

İlgili Haberler

Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi
Son dakika... İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi Son dakika haberi... İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri duyuldu!
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma... Kurşun, İETT otobüsüne isabet etti: O anlar kamerada!
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında çatışma... Kurşun, İETT otobüsüne isabet etti: O anlar kamerada! İstanbul Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışma, çevrede paniğe yol açtı. Çatışma sırasında yoldan geçen bir İETT otobüsüne kurşun isabet etti. Otobüstekilerin panik anları kameraya yansıdı.
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: AKP'den ilk tepki geldi!
İsrail Konsolosluğu önünde çatışma: AKP'den ilk tepki geldi! Beşiktaş’ta İsrail Konsolosluğu’nun da bulunduğu binanın önünde çıkan silahlı çatışmada 3 şüpheli etkisiz hale getirilirken, bir polis memuru yaralandı. Olayın ardından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaralı polislere geçmiş olsun dileklerini ileterek 'Teröre ve teröristlere geçit vermeyeceğiz' dedi.