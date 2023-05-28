Levent Üzümcü: Kolay gelsin alayınıza
Oyuncu ve sanatçı Levent Üzümcü, kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler de gelmeye başladı. ANKA ve AA'nın aktardığına göre; açılan sandık oranı yüzde 95'i geçti. Kesin olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, seçimi Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kazandı; Türkiye'nin neredeyse yarısı ise 'mücadeleye devam' dedi.
Kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan oyuncu Levent Üzümcü, "Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen… Buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza." ifadelerini kullandı.
Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen…buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza.— Levent Üzümcü (@LeventUzumcu) May 28, 2023
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