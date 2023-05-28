2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Levent Üzümcü: Kolay gelsin alayınıza

Oyuncu ve sanatçı Levent Üzümcü, kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin Twitter hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 20:32
Levent Üzümcü: Kolay gelsin alayınıza
Abone Ol google-news

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte veriler de gelmeye başladı. ANKA ve AA'nın aktardığına göre; açılan sandık oranı yüzde 95'i geçti. Kesin olmayan sonuçlar göz önüne alındığında, seçimi Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Erdoğan kazandı; Türkiye'nin neredeyse yarısı ise 'mücadeleye devam' dedi.

Kesin olmayan seçim sonuçlarına ilişkin bir değerlendirmede bulunan oyuncu Levent Üzümcü, "Yargılanmama isteğiniz çok baskındı. Her şeye rağmen… Buyrun yönetin bakalım nasıl yönetecekseniz. Kolay gelsin alayınıza." ifadelerini kullandı.


Levent Üzümcü

İlgili Haberler

Son dakika... Şarkılı türkülü zafer sarhoşu! Erdoğan kendine oy vermeyeni yine unuttu, tehdit etti!

Son dakika... Şarkılı türkülü zafer sarhoşu! Erdoğan kendine oy vermeyeni yine unuttu, tehdit etti!
Son Dakika... 2023 seçim sonuçları: Erdoğan kazandı, milyonlar 'mücadeleye devam' dedi

Son Dakika... 2023 seçim sonuçları: Erdoğan kazandı, milyonlar 'mücadeleye devam' dedi

En Çok Okunan Haberler