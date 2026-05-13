'Liberalim' diyen Cem Küçük, istediği çalışma düzenini anlattı: 'Çağ değişti, sendika mı kaldı daha?'

Halk TV’de Seda Selek'le başlayan ve sonraki günlerde birçok gazetecinin de katıldığı istifa dalgası üzerine AKP'nin medyasının önde gelen isimlerinden Cem Küçük'ten bir "yorum" geldi.

İktidara yakın İhlas Medya bünyesindeki Türkiye gazetesinde konuyla ilgili kaleme aldığı yazısında Küçük, "anladığı kadarıyla" Halk TV’de ekran yorumcuları ve bazı sunucuların diğer sunucu ve çalışanlardan fazla ücret aldığını, Seda Selek buna itiraz ettiğini belirtip şöyle dedi:

"Televizyon, sinema, eğlence dünyası serbest piyasa işleridir. Ben liberal ekonomiyi doğru bulduğum için herkesin değerini piyasanın belirlemesini normal karşılıyorum. Olması gereken de budur."

MİLYON DOLARLIK SPİKERLERİ ÖRNEK VERDİ

Yaşananlarla ilgili olarak serbest piyasa düzeninin kurallarını hatırlatma gereği duyan Küçük, "serbest piyasada fiyatları piyasanın belirlediğini" belirtti.

"Dünyanın her demokrasi ve liberal ekonomisinde bu böyledir" diye yazan Küçük, örnek olarak da CNN ve Fox News gibi ABD'deki medya organlarında milyon dolarlık ücretler alan haber spikerlerinden örnekler verdi. Küçük, "CNN International’da haber sunucusu Anderson Cooper 25 milyon dolar yıllık ücret alıyor. Vergileri düşünce bu rakam 16-17 milyon dolara iniyor. Ama aynı kanalda siyaset yorumcusu olarak çalışan Fareed Zakaria yıllık 5 milyon dolar alıyor" dedi.

"SENDİKA MI KALDI?"

Liberal olduğunu vurgulayan Küçük, yazısında çalışma işçilerin çalışma hukukunda en temel haklarından biri olan sendikalaşmayla ilgili bakış açısını net ifadelerle ortaya koydu:

"Bir de hâlâ sendika diyen var. Çağ değişti, sendika mı kaldı daha? Thatcher’ın İngiltere’de yaptığı en iyi şey sendikaları bitirmekti. İşçilerin ve çalışanların ayağında prangaydı sendikalar..."