Yaklaşık 100 sağlıkçı, sahte imzayla yandaş sendikaya üye yapıldı iddiası: Adana’da sendikal oyunlar...

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Seyhan Devlet Hastanesinde görevli sağlık emekçilerinin sahte imzayla iktidara yakınlığıyla bilinen Sağlık-Sen’e üye yapıldığı iddia edildi. Başka sendika üyesi olan veya sendika üyesi olmayan kamu personelinin adına; iradeleri ve bilgileri dışında sahte imza ile istifa dilekçeleri ve sendika üye kayıt formları düzenlendiği ileri sürüldü. İddialara göre yaklaşık 100 kişi adına sahte imza atıldı. Genç Sağlık Sendikası konuyla ilgili savcılığa şikayette bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayette, “Şüpheliler, hem müvekkil sendikaya üye olan hem de farklı sendikalara üye olan kamu personellerini mevcut sendikalarından istifa etmiş gibi göstermek amacıyla sahte imzalarla istifa dilekçeleri hazırlamışlardır. Akabinde, yine aynı kamu personelleri adına sahte imzalar atılarak Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasına üye kayıt formları düzenlenmiş ve bu sahte evraklar personelin çalıştığı resmi kurumlara (hastanelerin ilgili idari birimlerine) sunularak işleme konulmuştur” ifadeleri yer aldı.