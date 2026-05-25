Liderlerin programı belli oldu: Bayramı nerede geçirecekler?

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu.
Buna göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı Manisa'da; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Ankara'da geçirecek.
PROGRAMLARI BELLİ OLDU
İşte liderlerin bayram programı:
- AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Manisa.
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İstanbul.
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ankara.
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Ankara.
- DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Hatay.
- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Kayseri.
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: İstanbul.
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: İstanbul.
- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Afyonkarahisar.
- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Ankara.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise bayramın 3'üncü gününde Ankara'da parti genel merkezinde partililerle bayramlaşacak. Kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bayramın 2'nci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programı gerçekleştireceği öğrenildi.