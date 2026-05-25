Kurban Bayramı tatilinde AVM'lerin açık olup olmadığı alışverişe çıkacaklar tarafından araştırılıyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı? AVM'ler çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ AVM'LER AÇIK MI?

Arefe günü saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlıyor. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, arefe ve bayram günlerinde alışveriş merkezlerinin genellikle açık olduğu görülüyor.

Bu kapsamda çoğu AVM’nin 10.00–22.00 saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor. Ancak çalışma saatleri AVM yönetimlerinin kararlarına göre değişiklik gösterebileceği için ziyaret öncesinde ilgili alışveriş merkeziyle iletişime geçilmesi öneriliyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA AVM'LER AÇIK MI?

Kurban Bayramı 2026 yılında 27-30 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bayram süresince alışveriş merkezlerinin açık olması bekleniyor. Ancak AVM yönetimlerinin farklı çalışma düzeni uygulayabilme ihtimali bulunduğundan, ziyaret öncesinde ilgili AVM ile iletişime geçilmesi öneriliyor.