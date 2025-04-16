Liselerde protesto büyüyor: Müdür yardımcısından tehdit, müdürden fiziksel müdahale

Yayınlanma: 16.04.2025 - 13:11

Güncelleme: 16.04.2025 - 13:16

İBB’ye yönelik yargı operasyonlarının ardından üniversitelerde başlayan protestolar, proje okul öğretmenlerinin görev yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte liselere yayıldı.

Liseli öğrenciler sadece öğretmenlerini değil, kendilerine yönelik baskıyı da protesto ediyor.

HÜDA PAR BAĞLANTISI

Şehremini Anadolu Lisesi’nde müdür olan Vedat Yüksel’in siyasi geçmişi ve sosyal medya paylaşımları öğrenciler arasında tepkiye neden oldu. Yüksel’in HÜDA PAR ve İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) ile yakın ilişki içinde olduğu, bir paylaşımında ise “Kendini kurucu irade olarak tanımlayan jakoben Kemalistler hiçbir zaman normalleşmedi. Bu anlayış devam ettiği sürece kimse normalleşmeden bahsetmesin” ifadelerini kullandığı görüldü. Yüksel'in öğrencileri tek tek tehdit ettiği öne sürüldü.

'HESABIM ÇALINDI' SAVUNMASI

Vefa Lisesi Müdür Yardımcısı Cafer Günaydın’ın ise öğrencileri tek tek tehdit ettiği öne sürülürken, sosyal medya hesaplarından pornografik içerikli paylaşımlarıyla bilinen bazı hesapları da takip ettiği iddia edildi.

Bu kişilerin sosyal medya hesapları kontrol edildiğinde ise hesaplarını ya gizledikleri ya da tamamen kapattıkları görüldü. Ayrıca durumun gündeme gelmesinin ardından Günaydın, sosyal medya hesaplarının çalındığını iddia etti.

BEŞİKTAŞ ANADOLU'DA ŞİDDET

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde de protestoların ardından gerginlik tırmandı. Müdür yardımcısı Barış Arslan’ın bir öğrenciye, “Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?” dediği video sosyal medyada büyük tepki çekti.

Videonun yayılması sonrası Arslan, öğrencilere mesaj atarak şu ifadelerle tehditte bulundu:

“Şahsım ile ilgili olduğu iddia edilen videoyu çeken ve yayınlayanlar okul araç giriş kapısında bulunan güvenlik kamerasından tespit edilerek gerekli bütün yasal işlemler yerine getirilecektir.”

Ayrıca Arslan’ın İnsani Yardım Vakfı’na (İHH) yakınlığı sosyal medyadaki paylaşımlarından ortaya çıktı. Öte yandan öğrenciler, okul müdürü Ziya Uluçay’ın da protestolar sırasında bazı öğrencilere fiziksel müdahalede bulunduğunu iddia etti.