Liselilerin okul çıkışı savaş alanına döndü
Kapaklı ilçesinde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nde iki grup öğrenci arasında çıkan kavga, başka bir öğrencinin kamerasına yansıdı. Okul çevresinde sık sık yaşandığı belirtilen olaylar, velilerin tepkisine neden oldu.
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki Prof. Dr. Aziz Sancar Anadolu Lisesi’nin önünde iki grup öğrenci arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Okul çıkış saatinde başlayan tartışma, diğer öğrencilerin de katılmasıyla büyüdü.
Olay sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı belirtilirken, çevredekilerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Yaşanan kavga, başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Onlarca öğrencinin karıştığı kavga anları sosyal medyada da paylaşılırken, görüntüler kısa sürede dikkat çekti.
VELİLERDEN ÇAĞRI
Olay sonrası konuşan veliler, okul çıkışlarında bu tür kavgaların sık sık yaşandığını ve güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını dile getirdi. Veliler, yetkililere seslenerek öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için daha etkili adımlar atılmasını talep etti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
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