Liseliler Amasya'da da ayakta: Okula polis getirildi!

Yayınlanma: 16.04.2025 - 11:28

Güncelleme: 16.04.2025 - 11:36

Milli Eğitim Bakanlığının Nisan ayında yayınladığı bir genelge ile Amasya Macit Zeren Fen Lisesinden on üç öğretmen başka okullara görevlendirmek için norm kadroya alındı.

Öğretmenlerinin hiçbir kritere bağlı olmadan, sürgün gibi başka okullara görevlendirilmesine tepki gösteren Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri okul bahçesindeki eylemlerini bugün de sürdürdü. İlk derse girmeyen Macit Zeren Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin okuldan alınmasına tepki gösterdi. “Torpilin okulda ne işi var”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”, “Atama değil sürgün” diye slogan atan öğrenciler “Öğretimin sonuna doğmuşum”, “Hocam nereye daha TYT bitmedi”, “Hocam koltuğa siz oturun, biz yerde rahatız”, “Uyuyan milleteler ya ölür, ya da köle olarak uyanır” yazılı döviz taşıdı. İzmir Marşı ve Andımız'ı okuyan öğrenciler, eylemliliklerinin süreceğini vurguladı.

"BİZ ATATÜRK’ÜN EMANETİYİZ"

“Öğretmenler okulun kalbidir, o kalbin atmasına yöneticilerin izin vermesi görevidir” diyen bir öğrenci, arkadaşları adına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Diğer okullardaki kardeşlerimize ve öğretmenlerimize sesleniyoruz. ‘Zaten öğretmenleri beğenmiyordunuz’ diyorsunuz ya biz hiçbir zaman şahıslara değil sisteme karşıyız. Derdimiz gitmeleri değil, bu şekilde gitmeleri. Öğretmeni beğenmemekle öğretmene yapılanı beğenmemek arasındaki farkı bilmek gerek. Son olarak sesimizi bastırmaya çalışanlara söylüyorum, biz sorgularız ve biz susmayız. Çünkü biz Atatürk’ün emanetiyiz. Bu emaneti savunmak için buradayız.”

OKUL İDARESİNDEN BASKI, GÖZDAĞI

Bu sırada okul idaresi ise öğrencilerin okul bahçesinde eylem yapmasına engel olmaya çalıştı. Müdür ve başyardımcısı öğrencilerin dışarı çıkmalarına bir süre izin vermedi. Okulda yoklama yapacaklarını, gerekli disiplin kurallarını işleteceklerini söyleyerek öğrencilere baskı yaptı. Ancak idarenin baskısını dinlemeyen öğrenciler okul bahçesine inerek eylemlerini sürdürdü. Dışarı çıkamayan öğrenciler sınıf pencerelerinden eyleme destek vermeye çalıştı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden bir Milli Eğitim Müdür yardımcısı ve Teftiş Kurulu Başkanı okula geldi. Bakanlığın eylem ile ilgili bilgi istediği, olay ile ilgili rapor tutulacağı belirtildi.

POLİS OKUL BAHÇESİNDE

Okul idaresinin isteği üzerine sivil polisler okul bahçesine girdi. Polisler, mezun ve öğrencilerin daveti ile gelen avukata da engel olmaya çalıştı. Avukata cüppesini çıkarmasını söyleyen polisler, avukatın okul bahçesinden de çıkmasını istedi. Avukatın kimliğini alıp telefonunu da isteyen polisler, eylemin bitirilmesini istedi. Bunun üzerine eylemlerine son veren öğrenciler sınıflarına döndü.

"ÖĞRENCİLERE BASKI YAPILIYOR"

Doğrudan öğrencilere, ailelerine eylem yapmamaları için baskı yapıldığını belirten Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün öğrencilerin anayasal haklarını kullandığını belirtti.

Cumhuriyet’e konuşan Başkan Ölgün, şu ifadelere yer verdi:

“Eğitim-Sen olarak öğrencilerimizin anayasadan kaynaklanan demokratik haklarını savunmalarına destek olmak için yanlarındayız. Okul idaresinin tüm engelleme girişimlerine rağmen Milli Eğitim Bakanlığının yapmış olduğu haksız, hukuksuz ve hiçbir kritere dayanmayan bu akama yöntemine öğrenciler karşı duruyor. Okul idaresi öğrencilerin bahçeye çıkmamaları için defalarca uyardı, okul bahçesine inen öğrencilerin sınıflara girmeleri için baskı yaptılar. Okul bahçesine polis girdi ve öğrencilerin eylemlerine son vermeleri için telkinlerde ve uyarıda bulundu. Polisler destek için gelen mezun öğrencileri okul bahçesi dışına çıkardılar. Öğrenciler anayasadan kaynaklanan en doğal itiraz haklarını kullanıyorlar. Öğrenciler sisteme, öğretmenlerin görevden alınma biçimine tepki gösteriyorlar. Öğrenciler bu okulla en yüksek sınav puanı alarak geldiler ve aydınlık geleceğimizin teminatı durumundalar. En başarılı öğrencilerin geldiği bu okullar niteliksizleştirmek neye hizmet ediliyor bu sorunun yanıtını bulmak gerekiyor.”