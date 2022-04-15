Lokman Çağırıcı'nın sürpriz istifasının ardından: AKP'nin Bağcılar Belediye Başkan Adayı belli oldu

15 Nisan 2022 Cuma, 11:54

Bağcılar Belediye Meclisi AKP grup toplantısı, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında yapıldı. Grup toplantısında sağlık sorunları sebebiyle Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerine görüşüldü.

Yapılan görüşmeler neticesinde Kabaktepe, AKP grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan Adayı'nın Abdullah Özdemir (39) olduğunu duyurdu.

Bağcılar Belediyesi'nin 15 yıldır başkanlığı yürüten Lokman Çağırıcı, "kalp rahatsızlığı" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Başkan Çağırıcı, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

Çağırıcı'nın istifasının perde arkasında, cinsel içerikli görüntüleriyle tehdit edilmesine ilişkin bir soruşturmanın yattığı iddia edildi. Ancak Çağırıcı, iddialar ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir'in siyasete 2006 yılında AKP Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başladığı belirtildi. Abdullah Özdemir, 11 Kasım 2007 tarihinde II.Olağan ve 14 Ağustos 2011 tarihinde AKP III. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

Özdemir, bu süre içerisinde Amerika / Washington'da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı ve halen AKP Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev alıyor. Özdemir Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde AKP Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen Özdemir, aynı zamanda İBB Meclisi Üyesi ve Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı görevini üstleniyor.



