Lozan Antlaşması'nın 100. yılı coşkuyla kutlanacak

Yayınlanma: 24.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.07.2023 - 03:00

İnönü Vakfı, bu kapsamda farklı illerde etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda “Lozan 1923; Olmak ya da Olmamak” adlı belgesel hazırlandı. Dünyaca ünlü devlet sanatçısı, orkestra şefi Gürer Aykal da Lozan’ın 100. yılı için marş besteledi.

ÇELENK BIRAKILACAK

Ankara’da anma programları bugün başlıyor. 11.30’da Anıtkabir ziyareti düzenlenecek etkinlikte İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Bilgehan, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk ve İnönü mozolelerine çelenk bırakacak. Ankara’daki ADD Genel Merkezi’nde, saat 16.30’da, Bilgehan ile Doç. Dr. Mehmet Balyemez’in konuşmacı olacağı panel düzenlenecek. Etkinlikler, Çankaya’daki İsmet İnönü Parkı’ndaki programla tamamlanacak.

Çankaya Belediyesi, İnönü Vakfı ve Sevda Cenap And Vakfı işbirliği ile İsmet İnönü Parkı’nda saat 20.30’da, “Lozan Barış Antlaşması 100. Yıl Kutlama Programı” düzenlenecek. Şef Tayfun Ünver yönetiminde koro konseri ile program sona erecek.

BİR HAFTALIK KUTLAMA PROGRAMI

İzmir’de ise Lozan’ın 100’üncü yıldönümü bir hafta süren etkinliklerle kutlanacak. Önceki gün gençlik kampıyla başlayan etkinlikler, bugün Vasıf Çınar Bulvarı’nda “100. Yılında Lozan ve Tarihi Süreçteki Yeri” sergisiyle sürecek. 30 Ağustos’a kadar açık kalacak 40 panoluk sergi, bağımsızlık coşkusunu sokağa taşıyacak. Ayrıca, bugün Kültür Park’ın Lozan girişindeki Atatürk-İsmet İnönü heykelinin önüne çelenk koyulacak. Ardından “Lozan Antlaşması Yeni Yüzyılına Girerken” başlıklı panel için İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’ne geçilecek.

‘ZAFERİN ÖYKÜSÜ’

Konak’ta Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde gazetemizin yazarı Ataol Behramoğlu’nun kaleme aldığı “Lozan” adlı tiyatro oyunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin prodüksiyonuyla yeniden hayat bulacak. 27 Temmuz Perşembe günü ise Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin bahçesinde “Yüz Yıl Önce Yüz Yıl Sonra Lozan: Bir Diplomatik Zaferin Öyküsü” başlıklı söyleşi yapılacak.

İNÖNÜ VAKFI ARŞİVİNDEKİ LOZAN ANTLAŞMASI BELGELERİNİ HALKA AÇTI



İnönü Vakfı tarafından Lozan Antlaşması’nın 100. yılı vesilesiyle vakfın arşivinde bulunan Lozan ile ilgili tüm belge, fotoğraf ve videoların, araştırmacıların çalışmalarına destek olmak için “lozanantlasmasi.com” adresine yüklenerek halka açıldığı bildirildi. Sitede, İsmet Paşa ve Lozan heyeti ile Lozan Antlaşması’na imza atıldığı ana ait fotoğrafların da yer aldığı tarihi belgeler gibi ayrıntılar da yer alıyor.

BOMONTİADA’DA ‘BARIŞ YÜZYILI’ SERGİSİ

Türk milleti için “siyasal bir zafer” olarak tanımlanan Lozan Antlaşması, 100’üncü yılında İstanbul’un çeşitli yerlerinde kutlanıyor. Heybeliada’da İnönü Müze Evi’nde “Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması 100. Yıl” adlı söyleşi bugün İnönü Müze Evi’nde yapılacak.

Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümüne özel “Barış Yüzyılı” adlı sergi ve panel Şişli Belediyesi ev sahipliğinde Bomontiada’da olacak. Bomontiada Galeri’de düzenlenen sergi 25 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açılacak.