Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti

Türk askerinin Lübnan’da görev süresini 1 yıl daha uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İHA
Yayınlanma: 11.10.2023 - 18:55
Lübnan tezkeresi Meclis'ten geçti
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TBMM Genel Kurulu’nda Lübnan’da konuşlu UNIFIL’e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda tezkere kabul edildi.

Tezkereye Yeşil Sol parti Grubu ’hayır’ oyu verirken diğer parti grupları ’evet’ oyu verdi.


Lübnan Tezkere TBMM Genel Kurulu TBMM TSK

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