'Yabancı askerler' ifadesi tartışma yaratmıştı: İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:00

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, geçen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.

'Yabancı silahlı kuvvetler' ifadesinin tartışma yarattığı tezkereye ilişkin, son olarak İYİ Parti de tutumunu açıkladı.

İYİ PARTİ 'EVET' DİYECEK

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM kulisinde gazetecilerin Irak-Suriye tezkeresi ile ilgili sorularını yanıtladı.

Usta, tezkereye “terörle mücadele için”, “evet” oyu vereceklerini açıkladı.

BAHÇELİ'DEN CHP'YE 'TEZKERE' TEHDİDİ

TSK’nin Irak ve Suriye’ye gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ‘evet’ diyeceklerini açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin ‘tarihi bir imtihanla’ karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle demişti:

“Kılıçdaroğlu’nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi ‘hayır’ demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa, vatana, millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.”

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE SERT YANIT

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu ise MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tezkere tehdidine yanıt vermişti.

“Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye biz ‘evet’ deriz” diyen Kılıçdaroğlu, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına ise karşı olduklarını belirterek Bahçeli’ye iki soru yöneltmişti:

“Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi ve bu tezkereye ‘evet’ diyeceğini söylüyorsun. Birinci sorum: Yabancı asker postallarının, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine ‘evet’ diyor musun demiyor musun? Bu kadar açık. ‘Milliyetçiyim’ diyorsun. Bu kardeşiniz de milliyetçi, Altı Ok’umuzdan birisi de milliyetçilik. Asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye’ye gelmesini istemiyorum.”

"MİLLİYETÇİYİM DİYORSAN SEN DE ‘HAYIR’ DİYECEKSİN"

“Bahçeli’ye ikinci sorum: Bu yabancı askerler kimler? Amerikalılar mı? Ruslar mı? Japonlar mı? Yunanlılar mı? Kim bunlar? Hangi askeri, terörle mücadele için Türkiye’ye davet edeceksiniz? Ya bu ülkede terörle mücadeleyi TSK verdi, polislerimiz verdi. Binlerce şehidimiz var. Bir tane yabancı bir asker bile gelmedi. Kim bu yabancı askerler, kim? Ben ve bütün CHP’liler, artı bütün vatanseverler, ülkesini ve bayrağını sevenler bir tek yabancı askerin Türk topraklarına postallarının değmesini asla istemiyorum. Bana soruyorlar, ‘Tezkereye niye ‘hayır’ diyeceksin?’ Yabancı asker istiyorsan ‘evet’ de, milliyetçiyim diyorsan sen de ‘hayır’ diyeceksin.”

TARTIŞMA YARATAN İFADE

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 Ekim’de Meclis’e gönderilen tezkerede, “…Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi ve aynı amaçlara matuf olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması…” ifadeleri geçiyor.

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Irak ve Suriye’ye asker gönderme süresinin 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren iki yıl daha uzatılmasını öngörüyor.