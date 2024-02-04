Gökhan Zan'dan Lütfü Savaş'a 'Özatlar' sorusu: 'O profesör arkadaşın kim açıklasana!'

Yayınlanma: 04.02.2024 - 17:26

Güncelleme: 04.02.2024 - 17:26

6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'a yönelik çalışmaları ile dikkat çeken eski milli futbolcu Gökhan Zan, mevcut başkan olan ve yeniden aday gösterilen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk olan Gökhan Zan, "Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan" ifadelerini kullandı.

Zan, ayrıca Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından AVM'de yakalanan Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan ‘Emlakbank’ sitesiyle bazı binaların müteahhidi Mehmet Özat ile bağlantısını sordu.

"NEYİN İDEALİSTİ YA?"

Gökhan Zan, "Kimse yoktu ama en çok kızgınlığınız Lütfü Savaş'a mı?" sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

“Evet, çünkü 1; oy verdiğimiz insan, yanında durduğumuz insan, hep birlikte inandığımız, bizlere yüzünü çevirebileceğine inandığımız, sırtını değil... Bu insan bizi orada yalnız bıraktığı için. 1; Hatırlayalım Rönesans rezidans. Yüzlerce insanımız öldü. Ne oldu 'cennetten bir köşe’, altın makasla açılışına katıldı, müteahhidi için de idealist bir adam diyen henüz depremin 2’nci, 3’üncü gününde... Yazıklar olsun!

Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan, bu mudur orada henüz daha kaybolmuş çocuklarımızın, görünmeyen insanlarımızın feryadı... Sen çıkıp bu adam idealist adam diyecek şekilde hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin? Neyin idealisti ya? Ya da diğer emlak konutlarının sahipleri, müteahhitleri."

"O PROFESÖR ARKADAŞIN KİM?"

"Sen demedin mi; 'Ben villada oturuyorum' daha geçen bir kanalda yapılan röportajda sayın Lütfü Savaş... 'Ben konteynerde kalıyorum' dedin, buna Hatay halkı zaten inanmıyor ama bir başkasına inandırdın mı onu bilemem Hatay halkının dışında. Diyor ki bir villan vardı diye soruldu, kendisine sordular; bir arkadaşımın dedi, profesör bir arkadaşımın. Soruyorum ben şimdi Lütfü Savaş'a... O profesör arkadaşın kim açıklasana. Özat değil mi? Özatlar Ankara'da iki tane Antakyalı kadınımızın AVM'de yakaladığı adam değil mi? Onu söylesene sayın Lütfü Savaş. Niye söylemiyorsun? İsyanımız işte bu yüzden!”