Veli Ağbaba'dan dikkat çeken 'Lütfü Savaş' açıklaması: 'Anketlerde önde çıkmıştı ama parti bir karar verecektir'

Yayınlanma: 06.02.2024 - 11:12

Güncelleme: 06.02.2024 - 11:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayınına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Küçükkaya'nın "CHP'nin yetkili kurulları Lütfü Savaş'ı neden aday gösterdi?" sorusunu Ağbaba şöyle yanıtladı:

"Genel Başkanımız en başından beri 'Ankete bakacağım, vatandaş ne diyor ona bakacağım' dedi. Anketlerin tamamında Lütfü Savaş önde çıktı. Genel Başkanımız Savaş'ı aday göstermeseydi 'Kurultay nedeniyle hesaplaşıyor' denilecekti. Bundan da biraz uzak duruldu. Kamuoyu tarafından tartışılıyor, parti de bir karar verecektir bununla ilgili.

Genel Merkezimizin yetkisinde olan bir şey. Bizim açımızdan da değerlendirilmesi gereken nokta. Bütün suçu Savaş'a yıkmanın anlamı yok ama herkesin de buradan payını çıkarması lazım."