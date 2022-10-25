Lütfü Savaş, kendisine yönelik yapılan teklifi açıklamıştı: AKP'den yanıt geldi

25 Ekim 2022 Salı, 17:05

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, TV5’de yayımlanan bir programda, “Seçimlere gidilirken AKP’den görüşme teklif geliyor mu?” sorusuna, “40 gün önce üst düzey bir yetkili geldi. ‘Sen milliyetçi muhafazakâr bir çizgidesin, tipoloji olarak uygun değilsin’ dedi. Gel seni hemen Cumhurbaşkanımızla görüştüreceğiz. Hatay’ın her şeyini sana teslim edeceğiz’ dedi” yanıtını vermişti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Hatay'ın sorunlarını çözmeyen ve Hataylıların taleplerini yerine getirmeyen Lütfü Savaş'ın ifadeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUM: SANA TEKLİFTE BULUNAN KİM?"

Yayman, Hatay'ın sorunlarını çözmeyen ve Hataylıların taleplerini yerine getirmeyen Lütfü Savaş'ın, gündemi değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.

CHP'nin, Savaş'tan hoşnut olmamasının kendisini yeni bir parti arayışına itmiş olabileceğini iddia eden Yayman, AKP'nin Savaş'a transfer teklifinde bulunmadığını söyledi. Yayman, "Hatay Belediye Başkanı'na çağrıda bulunuyorum: Sana teklifte bulunan kim? Nerede, ne zaman, hangi teklifte bulundu? Hodri meydan, açıkla. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'nin kapısından bile giremez. Gitsin Amerika'daki dostlarıyla kendisine yeni bir yer arasın" diye konuştu.