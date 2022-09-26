Lütfü Türkkan: 'Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal soygunu'

26 Eylül 2022 Pazartesi, 16:48

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurdu yeni sosyal konut projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"19 yılda 1 milyon konut üreten TOKİ, iki yılda 250 bin, beş yılda 500 bin konut üretecekmiş" diyen Türkkan, "Madem niyetiniz insanlarımızı ev sahibi yapmak, kolayı var. Türkiye’de 1,6 milyon boş konut bulunuyor. Hepsi, yapımı tamamlanmış, maliyeti karşılanmış. Önce bunları eritin o zaman. Madem yeni sosyal konutların bedelinin yüzde 40’ını devlet karşılıyor, boş duran o konutların da bedellerinin yüzde 40’ını karşılayın. Madem 'Faiz kötülüklerin anası' diyorsunuz, insanların gelirine göre, sabit taksitlerle ödeme planlarını hazırlayın. Hem barınma sorununu çözersiniz hem konut fiyatlarını ve kiraları aşağı çekersiniz hem de konut stoğunu eritmiş olursunuz. Ama niyetleri, zaten ev sahibi olmanız değil" ifadelerini kullandı.

"BORCUNUZ KATLANARAK BÜYÜYOR"

Türkkan, şunları söyledi:



Bu sosyal konutlarda siz eve değil, ev size sahip oluyor. Şöyle ki; aylarca ödeme yapmanıza rağmen kalan borcunuz azalmıyor. Tam tersine borcunuz katlanarak büyüyor. Diyelim ki 850 bin liralık 3 artı 1 evlere başınızı sokmak istediniz. Peşinat sonrası kalan o 765 bin lira borcunuz var ya 2023 sonuna geldiğinizde 1 milyon 160 liraya kadar artıyor. Bir yıl içerisinde başınıza gelecekler bunlar. Kalan 19 yılı siz düşünün. ‘Yok, bu beni aşar’ diyorsanız 2 artı 1 dairelerde kazıklanması daha uygun. Yüzde 20 memur maaş zammını baz alırsak 608 bin liradan aldığınız evler, 240 ayda size tam 6,9 milyon liraya geliyor. Getirdikleri bu ucube sistemde enflasyonun yüzde 20 olması zaten mümkün değil. Bu ucube sistemden kurtulmadan o sosyal konutların borcundan kurtulmanız ise hiç mümkün değil.

“SAYILAR YALAN KONUŞMAZ”

Bugün resmi enflasyon yüzde 80. Hadi iyimser olalım, enflasyonun yüzde 40 olduğunu farz edelim. Enflasyonu yarı yarıya düşürseniz bile o sosyal konutlar tam bir sosyal yıkım halini geliyor. 608 bin liralık evin 20 yıl sonra size gelişi tam 115 milyon lirayı buluyor. Yanlış duymadınız. Vatandaşa maliyeti, 240 ay sonra tam 115 milyon lira. Kamu bankalarından bugün konut kredisi kullandığınızda 608 bin liranın size geri dönüşü en fazla 1,1 milyon lira. Aradaki uçurumu görüyor musunuz? Rakamlar ortada. Sayılar yalan konuşmaz.

“TASARRUF VE BİRİKİMLERİNİZİ KİMSEYE KAPTIRMAYIN”

Arap müşterileri hariç dertleri bu milleti ev sahibi yapmak değil. Bitmeyen borçla oy esiri yapmak. Bir de seçim öncesi umut tacirliği yaparak o yastık altında son kalanları da gider ayak götürmenin peşindeler. İktidarın sosyal konut projesindeki vaatlerini toplayın, çarpın, çıkartın; hesabınızı iyi yapın. ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi’ dedikleri şey, aslında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal soygunu gibi duruyor. Büyük bir ekonomik buhran kapıdayken elinizdekileri, tasarruf ve birikimlerinizi kimseye kaptırmayın. Nakde çok ihtiyaç duyacağımız günler kapıda çünkü.”