Maaş bordrolarını yaktılar! Talepleri 'zam'

Yayınlanma: 25.08.2023 - 21:12

Güncelleme: 25.08.2023 - 21:19

Ankara'da Ulus Meydanı Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen Türk Harb-İş Sendikası üyeler, "insanca yaşam" haklarını aradı.

Sendikanın Başkent Şubesi Başkanı Aydın Uçar, savunma sanayi çalışanlarının taleplerini yetkililere duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Hükümet ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak imzalarıyla mayıs ayında ücretlere yapılan zamların enflasyon karşısında "eriyip gittiğini" belirten Uçar, şunları kaydetti:

"Gerçek enflasyon üzerinden refah payı verilerek en düşük ücretin yoksulluk sınırı olarak açıklanan net 38 bin TL'ye çekilmesini istiyoruz. Yıllardır belimizi büken vergi yükünün işçinin sırtından kaldırılmasını, en azından gelir vergisinin yüzde 10'da sabitlenerek ocak ayında ne maaş alıyorsak aralık ayında da aynı maaşı almayı talep ediyoruz. Acilen kıdem tazminatlarının yükseltilmesini talep ediyoruz."

İşçilerin de askeri sosyal tesislerden yararlandırılmasını istediklerini belirten Uçar, ordu evlerinde kreşlerde çalışan sözleşmeli personelin kadro hakkının verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Uçar, "Arkadaşlarımızın ücret ve özlük haklarının bir an önce gözden geçirilerek enflasyona yenik düşen ücretlerinin yaşanabilir seviyeye yükseltilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından işçiler, yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.