Maaşların ödenmediği iddiası: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’tan net açıklama!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 18:10

Güncelleme: 15.04.2025 - 18:12

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, iktidara yakın köşe yazarı Fuat Uğur’un çirkin sözlerine yanıt verdi. Dedetaş, belediyede maaşların ödenmediğine dair iddiaları da yalanladı.

"Ortada ne twerk var ne twerk dansı var ne belediyenin böyle bir kursu var" diyen Dedetaş, hukuki sürecin de başlatılacağını söyledi.

HalkTV'de konuşan Dedetaş Üsküdar Belediyesi’nde maaşların ödenmediğine dair iddiaları yalanlayarak, bordrolama işlemleri nedeniyle maaşların sadece iki gün gecikmeli yatırıldığını söyledi:

“1 yılda ilk defa böyle iki gün gecikmemiz oldu. Ama maaş yatırmakla, geçmiş birikimlerin ödenmesiyle ya da ikramiyelerle ilgili şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadık”

"AKP 1.3 MİLYAR BORÇ KALDI"

Dedetaş, selefi dönemden kalan borç yükünü de kamuoyuna hatırlattı:

“1,3 milyar liralık bir borç aldık. Bunun 900 milyonu sigorta ve vergi borçlarıydı. Bu yüzden her ay İller Bankası’ndan almamız gereken payın yüzde 40’ı kesiliyor. Kamunun kamuya borcu olması, bizim yönetim anlayışımıza ters. Borçları ödemek için göreve gelir gelmez adım attık.”

“BAHSEDİLENLERİN HİÇBİRİ GERÇEK DEĞİL”

Fuat Uğur’un “twerk dansı kursu” iddiasını yalanlayan Dedetaş, olayın aslını şöyle anlattı:

“8 Mart’ta Zincir Kıran Kadınlar Derneği çalıştay yapmak için bir mekân talep etmiş. Belediyemizin alanı bu amaçla tahsis edilmiş. Dernek, İstanbul’da kadınların bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için faaliyet gösteriyor. Bir dansçı davet edip ısınma hareketleri yaptırmış. Bahsedilenlerin hiçbiri gerçek değil. Ne twerk var ne Afrikalı sanatçı var ne de belediyeye ait bir etkinlik.”

“HUKUKİ BAŞVURUYU YARIN YAPACAĞIZ”

Dedetaş, Uğur’un sosyal medya paylaşımı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Belediyede yapılmamış bir faaliyeti çarpıtarak sanki böyle bir kurs açtığımız, Afrikalılardan dansçılar getirdiğimiz gibi bir algı oluşturuluyor. Yalan ve iftirayı bir kenara koyuyorum, bir de kadınlık onurumuzu zedeleyici, cinsiyetçi bir tweet atılıyor. Hukuki başvuruyu yarın yapacağız.”

Bu tür saldırılara karşı yalnız olmadığını ve kadın dayanışmasıyla mücadeleyi sürdüreceğini vurgulayan Dedetaş, şunları ifade etti:

"Ben onları bir zavallı zihin olarak kümeliyorum ne yazık ki. yapacak başka bir şey yok. Yani eleştirirsin, eleştirecek bir şey bulamayınca insanın namusuna, kadınlık onuruna, , saldırmayı kendilerine yakıştırıyorlar. O yüzden bu onların zavallı zihniyetiyle ilgili bir şey."

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesinin eski belediye başkanı AKP'li Hilmi Türkmen, belediyenin personel maaşlarının ödenemediğini iddia etmişti.

Türkmen'in bu iddiasının ardından Fuat Uğur, sosyal medya hesabından Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı hedef alan çirkin bir paylaşım yapmıştı.

Uğur paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üsküdarlı kadınlar öğrensin diye Afrika’dan twerk dansı eğitmeni getirten Sinem Dedetaş, sahnede twerk dansı yaparak para toplasın Üsküdar Belediyesi çalışanlarının maaşını ödemek için. Burjuvazinin önde gelen isimlerinin bu gösteriye iyi para yatıracaklarına eminim."