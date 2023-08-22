Yayınlanma: 22.08.2023 - 15:59

Güncelleme: 22.08.2023 - 15:59

Eski MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Köksal Kaçmaz hakkında araştırmalar hız kazandı. Köksal Kaçmaz'ın kim olduğu, nereli olduğu merak edildi. Peki, Köksal Kaçmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Köksal Kaçmaz öldü mü? İşte ayrıntılar...

KÖKSAL KAÇMAZ KİMDİR?

Köksal Kaçmaz MHP Eski Eyüpsultan İlçe Başkanı olarak uzun süre görev yaptı. Eyüpsultan bölgesinde MHP teşkilatında görev yapan Köksal Kaçmaz'a silahlı saldırı düzenlendi.

KÖKSAL KAÇMAZ ÖLDÜ MÜ?

MHP Eyüpsultan İlçe Teşkilatı'nın önceki başkanlarından Köksal Kaçmaz, silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Köksal Kaçmaz'a yönelik gerçekleşen bu saldırının haberini MHP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Sezer Yozgat duyurdu. MHP yöneticisi Sezer Yozgat, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaparak olaya dikkat çekti: "İlçe yönetiminde görev yapmış olduğum MHP Eski Eyüp Sultan İlçe Başkanımız Köksal Kaçmaz Ağabeyimin bugün uğradığı kahpe bir saldırı sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli Ağabeyime Allah'tan rahmet dilerim. Başımız sağ olsun."