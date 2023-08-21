MHP’den ‘üçüncü yol’ yanıtı: ‘Kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzer’

Yayınlanma: 21.08.2023 - 11:16

Güncelleme: 21.08.2023 - 11:18

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, yazılı bir açıklamada bulundu.

Yalçın açıklamasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’ın, başta MHP'ye dönük milliyetçilerin bir araya geldiği bir yapıya işaret ederek üçüncü yol çağrısı yapmasına da yanıt verdi:

‘3. YOL’ YANITI: DENİZ ÜZERİNDE YÜRÜMEKTEN FARKSIZ

“Türkiye’de öteden beri politik gündemin belirleyici ve sürükleyici unsuru olarak öne çıkan milliyetçilik, şu sıralarda, içine düştükleri siyaset çıkmazında bocalayan kimi çevrelerce 3. yol olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Şapkadan tavşan çıkarmaya benzeyen bu beyhude gayretlerin arkasında, Türk milliyetçiliği davasının tartışmasız yegâne temsilcisi mevkiindeki MHP’nin siyasetteki itibar, ağırlık ve etkisini görmezden gelen ümitsiz ve kör bir inadın varlığı saklanmaktadır. Türk milliyetçiliği davasının 54 yıllık alemdarı ve bu davaya gönül verenlerin yuvası olan MHP’yi yok sayarak -milliyetçilik üzerinden- 3. bir siyasi yol inşa etmeye çabalamak, deniz üzerinde yürümekten farksızdır. İçinde MHP’nin yer almadığı bir siyasi eksende Türk milliyetçiliği davası gütmek, kurusıkı tabancayla hedefe ateş etmeye benzeyecektir.”

“BAŞINDAN BERİ BİRİNCİ YOL”

“Üstelik Türk milliyetçiliği ülküsü, Cumhuriyet’in kuruluşundan beri Türkiye’de siyasetin temel eksenidir” ifadelerini kullanan Yalçın “Bu itibarla da milliyetçilik; ülkemizin birlik ve bütünlüğü, milletimizin bekası uğrunda siyaset edenler için üçüncü değil, başından beri birinci yoldur” dedi.

“KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR”

Kongre sürecine ilişkin bilgiler de aktaran Yalçın “Milliyetçi Hareket Partisi; Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yıldönümü dolayısıyla “2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu” temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlere hazırlık sürecini resmen başlatmıştır. MHP; büyük bir ciddiyet ve sorumluluk bilinci içinde Yerel Seçimlere odaklanırken, kongre sürecini de başlatmak suretiyle teşkilatlarını yeni bir ivmeyle harekete geçirmiştir. MHP Merkez Yürütme Kurulunca, yeni ilçe ve il kongrelerinin 9 Ağustos 2023 tarihinde başlatılması kararlaştırılmış ve süreç anılan tarihte başlamıştır. 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul ili Fatih ilçesiyle başlatılan ilçe kongreleri sürecinde, 20 Ağustos 2023 Pazar günü itibarıyla 442 ilçenin kongreleri tamamlanmıştır. 20 Ağustos 2023 Pazar günü itibarıyla ilçe kongrelerini bitiren il sayısı 23 olup süreç devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE İMAMOĞLU VE YAVAŞ VAR!

İstanbul ve Ankara’nın yerel yönetimlerini hedef alan Yalçın “Başta İstanbul ve Ankara gibi metropol kentlerimiz olmak üzere bazı il ve ilçelerimizin kaderlerini geçici olarak CHP ile yancılarına teslim eden ve büyük bir pişmanlık yaşayan milletimiz, yeniden doğru tercihe yönelecektir. Muhalefetteki partilerce kazanılan belediyelerdeki yönetim beceriksizlikleri yüzünden çok sayıda il ve ilçemiz; altyapısızlığa, yatırımsızlığa ve günümüzde tehditleri giderek artan doğal afetlere karşı çaresizliğe mahkûm edilmiştir.

Bilhassa İstanbul ve Ankara Belediye Başkanları görevlerini yerine getirmek ve hizmet sunmakla mükellef oldukları illeri bırakıp seçim ve propaganda gezileriyle politik sükseye zaman ayırmışlardır. Aynı başkanlar bugün de iki büyük metropol kentimizin çözüm bekleyen birikmiş sorunlarından çok, CHP’nin yönetim kavgalarına ve bu partiye baş olma entrikalarına odaklanmışlardır. Artık ayan beyan ortaya çıkmıştır ki CHP’nin ve muhalefetteki öteki partilerin belediyeler vasıtasıyla halka hizmet etmek gibi bir gayeleri yoktur. Bunların ana amacı; belediyenin imkânlarını istismar ederek kadrolaşmak, halkın kaynaklarını partilerine ve yandaşlarına kanalize ederek semirmektir” dedi.