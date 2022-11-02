Madenci Anıtı'nda yapılan tahribat sonrası belediyeden 'açıklama': İhya ettik

02 Kasım 2022 Çarşamba, 15:38

Zonguldak'ın Kozlu ilçe girişinde dikili bulunan Madenci Anıtı'ndaki işçi heykeli, AKP'li ilçe belediyesi tarafından eser sahibi Metin Yurdanur'un bilgisi ve izni olmaksızın sarı-lacivert renklere boyatıldı.

Heykeltraş Yurdanur'un sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine gündem oluşturan skandalla ilgili tepkilerden sonra belediyeden bir açıklama geldi.

Açıklamada "Madenci Heykeli zaman içinde mevsim şartları ve diğer etkenler nedeniyle zarar görmüş, çatlaklar oluşmuş, boyası bozulmuştur. Bu nedenle gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak madenci kentimizin sembolü Madenci Heykeli ihya edilmiştir" denildi.

Açıklama şöyle:

"İlçemiz girişinde bulunan Madenci Heykeli zaman içinde mevsim şartları ve diğer etkenler nedeniyle zarar görmüş, çatlaklar oluşmuş, boyası bozulmuştur. Bu nedenle gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak madenci kentimizin sembolü Madenci Heykeli ihya edilmiştir. Restorasyon çalışmalarında yıllardır maden işçi kıyafeti olan renkler özellikle dikkate alınmış bu husustaki hasasiyetimize rağmen son günlerde bazı basın yayın organlarında bu konuda spekülasyonlar yapılmaktadır.

Ne mutlu ki;

Kozlu’da tüm sorunları çözdüğümüzün kanıtı madencinin çizmesinin rengi tartışma konusu oldu. Madenci Kenti olan Kozlumuzda bugüne kadar şehit olan tüm madencilerimizin isimlerini ölümsüzleştiren anıtı yine 263 maden şehidimiz anısına yapılan anıtı ve diğer madenler ile ilgili anıtlar ve meydan düzenlemeleri tarafımızdan yapılmıştır. Bu vesile ile Amasra’da meydana gelen kazada şehit olan 41 madencimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.”